分析：可先存3個月 等美再加息才續長期

市場預期及聯儲局上周公布的「點陣圖」顯示年內會再加息，在加息前提下，港元拆息預期隨美息同步向上，如此則定存息亦有上調空間。

東亞銀行首席投資策略師李振豪表示，點陣圖顯示美國今年內會加息，港元拆息（HIBOR）與美元拆息（SOFR）差距曾擴大至100點子，其後又縮窄40至50點子，息口走勢顯示港息會跟隨美息上調，相信存款利率會跟隨港元拆息上升而增加。

另有專家倡直接存6個月

目前，主要銀行的高息定存中，以信銀國際的3個月定存息最高，向特選大户提供4.75厘高息，最低起存額10萬元；6個月定存息則以富邦最高，向個人客戶提供4.6厘高息，最低起存額50萬元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則表示，港息上升因季結效應及黃金周假期，其後息口或會回落，而雖然點陣圖顯示會加息，但市場利率期貨顯示加息機率低於五成。

溫傑認為定存策略不需要太複雜，建議現時就敍做6個月定存則較為簡單。