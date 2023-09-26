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分析：可先存3個月 等美再加息才續長期

標籤：經濟

【明報專訊】季結將近，港元拆息全線抽升，加重銀行拆借成本，令發鈔銀行亦加入搶定存戰。港元拆息全線企於5厘以上的高水平，有分析認為美聯儲局今年內再加息一次機率甚高，本港最優惠利率料會上調，相信存款利率包括定存息會隨之而上升。存戶可先敍做3個月定存，至12月底年結前定存息隨拆息再抽升，再做6個月或1年定期鎖定較長期高息也未遲，但亦有投資界人士認為定存策略不用太複雜，可選較高息的6個月存款。

市場預期及聯儲局上周公布的「點陣圖」顯示年內會再加息，在加息前提下，港元拆息預期隨美息同步向上，如此則定存息亦有上調空間。

東亞銀行首席投資策略師李振豪表示，點陣圖顯示美國今年內會加息，港元拆息（HIBOR）與美元拆息（SOFR）差距曾擴大至100點子，其後又縮窄40至50點子，息口走勢顯示港息會跟隨美息上調，相信存款利率會跟隨港元拆息上升而增加。

另有專家倡直接存6個月

目前，主要銀行的高息定存中，以信銀國際的3個月定存息最高，向特選大户提供4.75厘高息，最低起存額10萬元；6個月定存息則以富邦最高，向個人客戶提供4.6厘高息，最低起存額50萬元。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則表示，港息上升因季結效應及黃金周假期，其後息口或會回落，而雖然點陣圖顯示會加息，但市場利率期貨顯示加息機率低於五成。

溫傑認為定存策略不需要太複雜，建議現時就敍做6個月定存則較為簡單。