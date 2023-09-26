moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股失守18000 外資淨沽A股套80億

【明報專訊】美國加息陰霾未散，亞洲股市時段美匯指數續企穩於105.6以上，人民幣為首亞洲貨幣全線偏軟，港股及A股上周五大升後無以為繼，加上內房債務危機，恒指最終失守18,000點關口，成交再次回落至800億元以下。分析認為，由於市場避險情緒升溫，拖累港股表現，即使臨近季結亦難以企穩18,000點水平。

收市挫328點 60億北水淨流入

恒指昨早低開10點後跌幅逐步擴大，最多跌334點，收市報17,729點，跌328點或1.82%，跌穿10天線（17,952點）；國指收市跌132點或2.11%，報6130點；恒生科技指數收報3882點，跌108點或2.72%，失守250天線（3979點）。大市成交金額742億元，按日減少27.1%。

北水趁低入市，合計淨流入60.33億元，資金主要掃入三大指數ETF，盈富基金（2800）錄16.67億元淨流入，恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）亦分別錄得6.65億元及5.27億元；外資則沽售A股離場，南水北上合計淨流出80.39億元人民幣，是近一個月以來最多。

息口敏感重磅科網股普遍下跌，京東（9618）收市跌4.1%至115.4元；騰訊（0700）收市報304.4元，跌2.9%；美團（3690）亦跌近3%。內房股受恒大（3333）境外債重組或觸礁的消息拖累，龍湖（0960）跌6.47%，收報14.16元，是跌幅最大的藍籌；恒大跌21.8%至0.43元；碧桂園（2007）及融創中國（1918）亦分別跌7.7%及10.8%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指上周五大升400點，雖然成交增至1018億元，但仍未達至今年日均成交1105億元的標準，因此只屬於反彈。同時，由於美聯儲議息後，全球股市轉弱，令投資者避險情緒升溫，美匯指數升至3月以來高位，亦影響港股。他續稱，即使臨近季結基金有意「粉飾櫥窗」，但成交不足亦難以撐起大市，相信恒指如無法企穩18300點以上，將繼續呈尋底格局。