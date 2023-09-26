市場質疑恒大是否早知無資格發新債

上月中已披露遭中證監立案

消息重創恒大系，中國恒大昨天跌21.82%、恒大汽車（0708）跌22.22%及恒大物業（6666）跌14.1%，昨日剛復牌的中國奧園（3883）亦跌72.46%。

其實在中國恒大的債務重組中，新票據的發行是中國恒大境外債務重組方案的重要組成部分，恒大曾於3月公告，發行新債為舊債進行置換，重組規模高達190億美元。

有分析認為，中國恒大在境外上市多年，理應熟知境外發債均需要遵循中證監及發改委的法規，包括公司須證明其符合中證監《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和發改委的《企業中長期外債審核登記管理辦法》。而上述法規中，前者的第8條第4項便明確列明「境內企業因涉嫌犯罪或者重大違法違規行為正在被依法立案調查，尚未有明確結論意見的」的企業，不得境外發行上市；而後者亦在第9條第3項提到企業借用外債須符合基本條件，不得「因涉嫌犯罪或重大違法違規行為被依法立案調查的情形」等。

在8月16日晚間恒大地產於深交所披露遭中證監立案後，港股上市的中國恒大卻從未就此重要境內附屬公司被立案一事，在聯交所交代其對債務重組的影響。更在短短40日內，接連三次以各種理由及原因推延或取消債務重組會議，包括首次於8月16日以恒大汽車引入紐頓集團為由，決定將境外債務重組會議延期至8月28日舉行。

第二次在8月28日中國恒大成功在除牌死線前復牌後，即日再以收到債權人就重組提出的問詢為由，再將債務重組會議延期29天，在9月25及26日舉行。中國恒大在9月22日第三次再以銷售不如預期為由，直接將原訂9月25及26日重組會議取消，及至24日公司披露不符新債發行資格，取消原因始水落石出。