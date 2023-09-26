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途虎養車暗盤潛水 樂艙首日跌0.6%

【明報專訊】本周起陸續有多隻新股上市，樂艙物流（2490）及友芝友生物（2496）昨日（25日）掛牌上市，兩股均沒甚表現。樂艙物流收市報5.1元，較招股價低0.59%；友芝友生物收市報16元，較招股價無升跌。

友芝友生物首掛無升跌

樂艙物流每股以5.13元定價，昨日平開後潛水，曾低見4.88元，收市微跌0.59%至5.1元，不計手續費，昨日首掛收市每手要蝕30元，成交1380萬元；友芝友生物每股定價為16元，開市報16.4元，其後升幅收窄，收市較招股價無升跌，成交2490萬元。

此外，內地汽車服務平台途虎養車（9690）將於今日掛牌上市，該股最終以招股價下限每股28元定價，集資淨額為10.8億元，一手中籤率100%，公開發售共錄得超額認購1.67倍；國際配售亦超購1.3倍。途虎養車暗盤表現同樣欠佳，以富途暗盤計，該股收市報27.3元，跌2.5%，每股100股，不計手續費每手要蝕70元。

天圖投資首日孖展未足額

內地投資公司天圖投資（1973）昨日起至周四（28日）公開招股，合共發售1.73億股H股，其中90%國際發售，10%香港發售，每股招股價介乎5.8元至11.4元，最多集資19.75億元。該股每手400股，入場費為4605.99元；華泰國際及中銀國際為聯席保薦人。

天圖投資首日孖展表現平平，7家券商合計錄得孖展額2905萬元，較公開集資額1.98億元遠未足額。

耀才證券執行董事及行政總裁許繹彬認為，臨近季結一般而言較多新股上市，但不等同市况好轉，加上港股現時回落，成交亦萎縮至700億元水平，投資者轉以觀望為主，亦拖累新股市場表現。

明報記者

[新股]