GEM指數高位挫99% 近3年未見IPO

業界倡開新板只供專業投資者

GEM指數近期屢創新低，周一（25日）收報24.43點，再刷新歷史低位，成交6400萬元；相對2001年1月高峰3286點，累跌近99.3%。50隻GEM指數成分股中，昨日有12隻零成交。根據港交所資料，上周五（22日），在300多隻GEM股份中，有百多隻零成交。新股方面，更是32個月以來沒發市。

政府成立的專責小組正研究提高港股流通量，各界促請改善上市機制，作為搞活港股手段之一。港交所上市主管伍潔鏇早前接受上市公司商會季刊訪問時稱，計劃今年稍後就GEM改革發布諮詢文件，全面檢討GEM有助港交所制定合適方案，以滿足來自香港、大灣區及其他區內中小企業的上市及融資需求。港交所將從提升對發行人吸引力角度，全面考慮GEM定位，同時維持市場質素及投資者保障。港交所正參照海外及內地市場的做法。

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，過去有不少沒有盈利的公司，以市值測試渠道在主板上市，但上市後表現不濟。由於沒有盈利的生科公司，很多時要有私募基金入股才可上市，在這個背景下，建議另開新板，只供專業投資者買賣，讓投資者知悉有一定風險，相信有助提振本港融資市場的氣氛。他又建議，新板可簡化監管框架，以披露為本，並對現有GEM公司設過渡期，過渡期後轉往新板。

GEM（前稱創業板）於1999年11月25日推出，其後因「啤殼」活動大增，淪為「啤殼樂園」，引來監管機構整頓，提高市值要求，以及不再作為轉往主板的踏腳石等。