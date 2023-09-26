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永明金融：內地訪客業務佔比升至三成

【明報專訊】今年初本港與內地恢復通關，帶動本港險企保單銷售增長，以保監局數據計算，永明上半年首年標準保費（APE）按年升1.55倍，其中以內地訪客為主的離岸業務按年增長3.83倍。永明金融行政總裁林嘉言表示，疫前其內地訪客業務約佔一成，不過現時他們針對內地訪客的產品、代理和推廣準備上更充足，內地訪客業務佔比已升至三成，他預期今年內或可再增至四成到五成。

今年目標理財顧問增至3000人

單計第二季，永明離岸業務APE按季升2.79倍。林嘉言表示，目前內地訪客在儲蓄產品需求較大，預期內地訪客保單增長趨勢可在第四季持續，明年則要視乎內地經濟情况。永明亦積極招聘更多理財顧問，尤其是熟悉內地市場的人才，該行今年目標增聘理財顧問至3000人，目前已有2600名。

單計本地客戶的在岸業務，上半年APE按年有83%增長。本港利率高企，高銀行定存息減低客戶購買儲蓄保單意欲，也增加高端客戶融資買保險的利息成本，上半年本港整體在岸APE按年增10%。林嘉言指出，高息對保險產品其實是雙面刃，因為投資債券的收益增加，也令他們設計人壽、危疾等保障型產品較容易，今年新推出的保險產品保費，可較去年的同款產品平均低兩成至三成，客戶年齡愈低，保費便宜幅度更大。永明近期拓展多元化銷售渠道，今年7月啟動與大新（2356）的銀行保險渠道，初步提供長期儲蓄、退休解決方案、健康保障等6種保險產品，在42間大新銀行銷售，林嘉言期望未來銀保業務佔比可增至三分之一。