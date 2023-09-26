永明金融：內地訪客業務佔比升至三成

【明報專訊】今年初本港與內地恢復通關，帶動本港險企保單銷售增長，以保監局數據計算，永明上半年首年標準保費（APE）按年升1.55倍，其中以內地訪客為主的離岸業務按年增長3.83倍。永明金融行政總裁林嘉言表示，疫前其內地訪客業務約佔一成，不過現時他們針對內地訪客的產品、代理和推廣準備上更充足，內地訪客業務佔比已升至三成，他預期今年內或可再增至四成到五成。