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恒地：不融入ESG難吸租客

【明報專訊】中環向來予人印象是金融機構的核心重鎮。近年頻頻出擊在中環購置用地建新地標商業項目的恒基地產（0012），則嘗試以ESG理念結合科技元素，先以新建商廈「The Henderson」作頭炮。在項目內配備的設施，既方便金融租戶滿足日趨嚴謹的ESG指標，亦想吸引同樣注重ESG的國際級非金融機構。

明報記者 田越

恒地可持續發展主管于正人在接受訪本報專訪時表示，集團的新項目之一「The Henderson」除了符合多項環保的建築標準之外，亦引用如「太陽能幕牆降溫裝置」等智慧科技融入其中，全數車位可供電動車充電，並且提供了可供租戶監察耗用資源及廢物處理指標的審計報告系統。他說，這利便商戶更有效率地去取得滿足ESG匯報要求所需的數據及資訊。

同時，該項目內亦設有高層空中花園的綠化空間，以及可舉辦商務活動及婚宴、採用全落地玻璃設計的頂層宴會廳，讓租戶及其員工享用到空間去活動，甚至有地方舉行瑜伽班等舒展活動。種種設置在滿足傳統中環金融大戶所需之餘，他說：「非金融租戶如佳士得拍賣行、瑞士奢華腕錶品牌愛彼表等非金融商戶已經入駐。」

建ESG伙伴計劃

推動碳中和

于正人不諱言，在項目內融入ESG元素，無疑會增加集團的投資成本，但是若非如此，根本不能吸引租客過來，並說：「投資效益相對大於投資成本，並且在租務方面體現出來。」其中他們吸引了日益注重ESG的非金融租戶過來。

于正人亦說：「我們與主要商戶開會時，他們很重視物業能否配合其公司ESG目標，租戶希望可以和秉持共同理念的發展商合作。」恒地更進一步，在「The Henderson」建立由業主、租戶及其員工三方共同參與的ESG合作伙伴計劃，共同推動碳中和，甚至讓參與者換取獎賞，如免費咖啡、瑜伽班等，鼓勵參與。

隨着社會及商界對溫室氣體排放的監察要求日高，要推動監察範圍三（Scope 3）即供應鏈或其客戶產生的溫室氣體排放的呼聲日高，但是在執行上卻最具挑戰性。

于正人透露，恒地由於旗下三間聯營公司（如煤氣（0003））及兩間上市公司，均已實現範圍一、二（Scope 1、2）即企業直接及間接的排放監察，加上本身在發展項目上，部署好機制去點算耗用物料及做好人手分配，因此在架構上形同集團已有符合披露要求的上游供應商團隊，比其他機構，更易於滿足範圍三的披露要求。

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