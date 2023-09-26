降政治風險兼省關稅 蘋果擬增印代工訂單額近5倍

先產iPhone 15 明年產AirPods

據彭博資訊引述印度最大的通訊社PTI（The Press Trust of India Ltd.）報道，有不願透露姓名的印度政府官員表示，蘋果上個財政年度在印度的代工生產訂單金額已逾70億美元；該公司計劃在5年後提高至400億美元，即增加約4.7倍。由於彭博資訊向蘋果公司發出的電郵查詢是在辦公時間以外，暫時未得到回覆。

現時，蘋果已透過其合作的代工生產商，在印度組裝iPhone。而且，剛在9月中才推出的新智能手機iPhone 15，首批訂單也有部分在印度生產而不是為了穩陣，最初全部在中國內地生產。這是蘋果首次如此落單，似乎反映蘋果對於印度這個嶄新生產基地相當重視。

據報道，蘋果計劃明年開始在印度生產AirPods無線耳機；而未來的iPhone 16等，亦會愈來愈多在印度生產。有媒體半開玩笑地預測，若按照這個趨勢發展，幾年後，中國內地以外的「果粉」若不希望自己購買的蘋果產品在印度生產，可能會非常困難。

料蘋果下半年印度市佔率達7%

今個月較早時候，印度科技部副部長Rajeev Chandrasekhar曾經對彭博電視台表示，印度政府希望，在2026年或之前，該國電子業年產值可達到3000億美元。而支持該國電子業的兩大因素，就是智能手機在當地的產量持續增加，以及全球多國致力分散中國供應鏈的風險，另一方面，隨着印度的智能手機市場開始成熟，出現向高端化發展的趨勢，蘋果在當地的市佔率亦持續上升。市場研究公司IDC指出，高檔智能手機在印度智能手機市場所佔的比例，已由2019年的0.8%，大幅攀升至2023年上半年的6.1%，這很大程度上是因為蘋果的iPhone在當地受落程度愈來愈高。

根據IDC數據，蘋果iPhone是印度智能手機市場當中售價800美元以上的細分板塊最大贏家。今年上半年，蘋果在該細分板塊市佔率達67%，而三星佔31%，其他品牌基本上微乎其微。此外，另一市場研究公司Counterpoint預料，今年下半年，蘋果在整體印度智能手機市場的佔有率將會上升至7%，比上半年的5%大有進步。

看過上述的一堆數據，在印度生產似乎是一本萬利、全無風險，但實情是否如此？

現時，印度除了在交通基建和識字率方面不及中國內地之外，其國內生產的電子零部件亦遠遠不及中國內地齊全。據悉，雖然小米、OPPO、vivo等中國智能手機品牌近幾年大力開發當地市場及在當地組裝智能手機，但很多零部件仍然需要從中國內地輸入。印度市場最大隱憂是不時以逃稅等原因，向外資企業開出天價罰款，甚至沒收資產等，製造不公平競爭環境。據一些媒體報道，以往諾基亞撤出印度，以及台資企業緯創計劃將印度廠房售予當地財團，部分亦是因為類似原因。

此外，和中國內地相比，印度的勞資關係可能更不和諧。據報道，印度法例規定，外資企業若聘用超過299人，就必須經過工會。台資企業緯創當年就是這個原因，要透過5個工會，才在當地招聘到8000名工人；亦因為要先經過工會，才能發工資給工人，令到當地的實際用工成本比想像中高，勞資關係亦較複雜。有媒體引述印度官方數據指出，由2014年到2021年11月，有2783家在印度註冊的外國企業結束了當地業務。

蘋果本身在印度的員工不算太多，上述的不利因素未必會直接影響蘋果。但蘋果的代工生產商很多都是中國內地和台資企業，它們又如何？據路透社最新報道，蘋果的台資代工生產商和碩設於印度南部的工廠星期日晚上發生火災後，已在星期一暫停了iPhone組裝工作。一名業內消息人士稱，雖然該工廠的設計產能是每日組裝約2.6萬部iPhone，但近月每日實際組裝的iPhone只是約8000至1.2萬部。

明報記者 薛偉傑

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