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恒指再挫262點見10個月低

標籤：經濟

【明報專訊】美國10年期債券孳息急升，推動美元指數曾升破106水平，人民幣匯價升幅收窄，港股昨日曾跌近350點見近10個月低位，收市跌幅收窄至262點，報17,466點，本周連跌兩日。大市成交824億元，港股通下的北水淨流入大減至不足2億元，市場人士料中秋國慶長假前北水減建新倉，港股料持續偏淡。

北水大減97% 淨流入1.59億

恒指昨日低開67點，跌幅曾縮至11點，最高曾見17,718點，午後在A股以全日最低位收市拖累下，港股最多挫349點，低見17,379點，是去年11月28日以來即近10個月低位，收報17,466點，亦為10個月來的收市低位（見圖）。國企指數曾跌最多2.14%，收報6030點，跌1.6%。恒生科技指數最多曾跌2.2%，收報3817點，跌1.7%。

北水連續第2日流入，但僅吸資1.59億元，較上日大減97%；滬深股通下的南水淨流出62億元人民幣，為連續第2日流出，兩日累計淨沽143.35億元人民幣。

80隻藍籌72隻下跌

重磅科網股偏軟，騰訊控股（0700）曾跌穿300元，低見298.2元，跌幅達2%，收市跌1.45%，300元關失而復得。京東（9618）跌2.6%；阿里巴巴（9988）及美團（3690）跌不足1%。百度（9888）逆市企穩，升0.86%。金融股拖累大市，友邦（1299）跌3%、港交所（0388）挫1.5%、匯控（0005）跌1%。藍籌股中，只有7隻上升，72隻下跌，1隻無升跌。汽車股普遍下跌，比亞廸（1211）、小鵬汽車 （9868） 跌逾3%，蔚來（9866） 跌逾2%。

分析：資金長假前套現離場

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，美國10年期債息曾創2007年10月以來高位，對高息股、電訊股等有壓力；加上恒大（3333）事件持續發酵，拖累內房股等，都利淡港股，市場傾向在假期前套現離場。港股早前兩次破不到今年低位，但昨日終跌穿，市場信心很弱，加上長假前預期北水會減少，支持位在17,000點，但股市可能會較波動。