moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港元拆息全線升 隔夜見17年新高

標籤：經濟

【明報專訊】季結效應下、新股發行數目增加及臨近假期，令港元資金需求增加，帶動港元拆息全線上升，昨日隔夜港元拆息升67點子（100點子等於1厘）至5.77655厘，為2006年以來高位，與樓按相關1個月拆息亦連升兩日，升至5.36298厘，為8月2日以來的高位。港元拆息高企，將加重銀行拆借成本，加上聯儲局點陣圖顯示及市場預期年底將再加息，掀起銀行以高息吸存，繼龍頭發鈔銀行匯豐於周一（25日）上調港元定存息後，中銀香港（2388）及多家銀行昨日亦跟加定存息。

近日銀行資金需求大增，據外電報道，金管局於周一（25日）透過貼現窗再提供13.9億元貸款，為月初以來最大的金額。面對資金成本上漲，中銀亦分別提高3個月及6個月定存息至4.3厘及4.5厘，兩者均加0.3厘，與匯豐看齊。惟中銀定存息一般個人客戶亦可適用，相反匯豐則要高端客户才適用。

中銀大眾星展等加定存息

除大型銀行中銀及匯豐外，多家中小銀行昨日亦上調定存息率吸資金。大眾將3個月及6個月定存息上調0.1厘至4.7厘；富融加6個月定存息0.1厘至4.5厘；平安壹賬通加4個月息0.2厘至4.2厘；上商加6個月息0.15厘至4.28厘；星展略升3個月息0.05厘至4.15厘；而交銀香港則將6個月息加至4.3厘。