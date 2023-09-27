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阿里遞表分拆菜鳥 擬續持股逾五成 傳最少集資78億 或成今年最大新股

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下菜鳥昨日已經入紙向聯交所申請上市，並上載初步招股資料，成為阿里巴巴宣布分拆旗下多項業務以來，首家落實申請上市企業，阿里巴巴通告指分拆後公司仍將繼續持有菜鳥股五成以上股權。市場消息稱，菜鳥是次來港招股將擬集資10億美元（約78億港元）以上，但最終仍有可能調整。

明報記者 陳偉燊

若菜鳥落實集資78億元，將有望問鼎今年集資額最多新股（見圖），其聯席保薦人有花旗環球、中信里昂及摩根大通。

三成收入來自阿里巴巴

至於上市集資所得，主要用於發展國際及內地的物流服務能力及網絡，並且研發技術及作為營運資金。當中計劃提升軟件，以及增強AI能力，用於開發更智能的物流解決方案。

根據菜鳥初步招股資料顯示，阿里巴巴現時在菜鳥持股69.54%，按阿里仍繼續持股五成以上意向，意味完成招股上市後，菜鳥會繼續成為阿里巴巴的附屬公司。

中國銀泰創辦人沈國軍現時亦在菜鳥持股14.59%；圓通控股（集團）、春華資本及新加坡政府投資公司（GIC）分別持股0.9%、0.74%及1.15%。該集團自阿里巴巴產生的收入比例，在截至今年6月底止首季度為29.7%，涉款68.8億元（人民幣，下同），與過去3個年度佔其收入介乎28.2%至30.8%範圍內，其預期會繼續與阿里巴巴合作。

過去3年續虧損 上季轉賺3.9億

菜鳥在2021年、2022年及2023年3月底止年度持續虧損，分別虧損達16.88億元、20.04億元及23.25億元。但是到今年6月底止季度內受惠於收入按年增長34%至231.64億元，加上毛利率提升至13.7%，較之前的10.6%有明顯提升，因此扭虧為盈，稅後賺3.91億元。

同時菜鳥的流動性亦有改善，並自2022年度擺脫淨流動負債，截至今年7月底止的淨流動資產更提升至47.08億元。

信貸虧損撥備按年遞增

不過，在貿易應收賬方面，在信貸虧損撥備方面，則按年遞增，由2021年度、2022年度、2023年度及今年6月底止季度則分別為1.31億元、2.18億元、3.04億元及5.33億元。截至今年6月底止季度的貿易應收款達83.63億元，到7月底已有38%結清，涉款32.11億元。