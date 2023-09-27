moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港8月出口按年減3.7% 勝預期

【明報專訊】政府統計處公布8月進出口數據，整體出口按年減3.7%，好過預期的跌6.1%；進口按年跌0.3%，亦勝預期的跌4.5%。兩者數據雖然分別連跌16個月及14個月，但跌幅顯著收窄，當中進口跌幅便較上月收窄7.6個百分點，亦是去年6月後跌幅最小。

首8月有形貿易逆差2872億元

至於8月出口跌幅亦較前月收窄5.4個百分點，為今年3月後跌幅最小。而今年首8個月合計，商品整體出口貨值按年跌13.2%，進口跌11%，錄得有形貿易逆差2872億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

按地區分析，8月份輸往亞洲大部分主要目的地的整體出口貨值，按年錄得跌幅，其中韓國跌35.3%、台灣跌20.8%；而中國內地跌幅收窄，跌1.5%（見表），前月按年跌15.2%；越南則升11.3%，前月按年升3.2%。另亞洲以外，輸往主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國跌24.5%、美國跌13.2%。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值按年錄得跌幅，其中馬來西亞跌35.6%、越南跌14.8%。另一方面，美國和中國內地進口錄得升幅，分別是升5.4%和4.3%，而7月按年則錄得跌幅。

出口至亞洲整體貨值 韓跌35%最多

按主要貨品類別分析，「辦公室機器和自動資料處理儀器」8月份整體出口貨值按年跌24.9%，而「通訊、錄音及音響設備和儀器」升5.4%、「電動機械、儀器和用具及零件」增加0.9%，為去年9月後錄得升幅。

電動機械去年9月後再錄升幅

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌14.8%、「專業、科學及控制用儀器及器具」跌22.4%；「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」則升11.6%。政府發言人表示，今年8月商品出口維持疲弱，輸往美國及歐盟的出口均按年大幅下跌。輸往內地及大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部貨物需求疲弱，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。