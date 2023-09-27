moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒生公司：友聯馬可納綜指「有規有矩」

標籤：經濟

【明報專訊】證監會及廉政公署8月聯手，搗破造市集團涉嫌炒高兩隻股博入指數，再散貨獲利。友聯國際教育租賃（1563）及馬可數字科技（1942）先後公布遭監管機構及執行機構調查，惟兩股仍如期納入恒生綜合指數並納入港股通，令恒指公司遭質疑為何未撤回納入兩股的決定。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄昨解釋，股份納入指數是「有規有矩」，只要納入成分股仍合乎指數市值、成交等條件，而且無被停牌，便會按既定方法處理。

每次季檢評估成分股是否符條件

黃偉雄昨在「傳媒工作坊」上指出，恒指公司臨時轉換指數成分股的規定，包括成分股發生特殊情况，例如成分股退市、長期停牌超過3個月、不符合北向通資格的A股、實施風險警示的A股，以及停牌理由為破產或者受監管機構調查等，恒指公司可能按需要而臨時剔除該成分股。

友聯國際教育租賃及馬可數字科技8月底公布受查後，股價隨即復牌買賣，其後股價繼續急升驟跌，唯一直未有再停牌。黃偉雄指出，恒指公司每次季檢都會評估現有成分股是否合乎指數市值、成交、財務表現等條件，以及會通過顧問委員會討論。

今年已推70條新指數

截至2023年8月底，恒生指數公司今年已推出70條新指數，當中60條為行業或主題指數。黃偉雄表示，恒指公司會根據市場趨勢、客戶需求等製作新指數。恒指公司看到內地基金管理人對指數產品的强勁需求，同時市場預期中國政策放鬆將提振中國股票行情表現。公司同時也推出5條市值指數，包括國/央企和專精特新指數；以及3條與ESG相關指數和兩條採用股息投資策略的聰明貝塔指數。