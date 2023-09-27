摩通：換錢黨刑事化 影響濠賭收有限

澳門換錢黨的出現，與內地遊客訪澳攜帶現金有限有關。他們若要加大賭注，便可經換錢黨，到酒店房間或特定地點刷卡、私下換匯或轉帳，套取大額現金下注，或轉帳將資金回內地。近年換錢黨以集團式及職業化運作。一般而言若換錢黨遭執法人員截查多以不符遊客身分為由逐出境。

摩通預料，現時光顧換錢黨的賭客多為急需現金延長落注的中低端客戶，若落實刑事化影響將有限，料只有少於10%賭收與該等中低端客有關。一如過往當落實新措施時，會有其他漏洞可鑽，例如可轉經當押店使用銀聯的返還現金機制，或地下錢莊轉錢過來，除非當局完全杜絕為止。

瑞銀料10月日均賭收增至7.5億

該行又估計，十一黃金周已見有九成酒店房間預訂甚至有酒店已爆滿，料今年10月份中場博彩會百分百甚至超過疫情前，而9月份的賭收可達到原來預計的145億至150億澳門元。瑞銀的報告稱，10月份日均賭收可進一步提高至7.5億至8億澳門元之間。