福特暫停與寧德時代 合建密歇根州電池廠

內媒：寧德時代指仍在推進

福特表示，在確信有能力以具有競爭力方式經營該廠前，將停止該廠的建設。眾議院中國問題特別委員會的共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，議員對福特邁出關鍵一步，重新評估其與寧德時代交易感到鼓舞，福特現在須永遠取消這宗交易。不過內地傳媒稱，寧德時代證券部表示，該項目仍在推進。

福特原預期，該電池廠可創造2500個就業職位，助福特在2026年實現每年生產200萬輛電動車的目標。不過福特已放棄這量產目標，理由是消費者需求難以預測。福特目前正與UAW商議新勞工協議。分析認為，這可能導致福特在美國勞動力成本上升，影響美國汽車業競爭力。UAW正於密歇根州一福特工廠罷工，預計美國總統拜登周二會訪問密歇根州，聲援罷工的工會工人。

（綜合報道）

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