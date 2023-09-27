福特暫停與寧德時代 合建密歇根州電池廠

【明報專訊】美國汽車工人聯合會（UAW）發動的罷工持續之際，美國汽車巨頭福特（Ford）（美：F）宣布，暫停在密歇根州耗資35億美元的電池廠建設計劃，以限制支出。該廠由福特與中國電池製造商寧德時代（深：300750）合作，利用中國技術生產成本更低的電池。由於共和黨領導的多個眾議院委員會憂慮中國技術可能會主導美國汽車行業，並使美國稅務補貼流向中國廠商，已對相關項目展開調查。
福特表示，在確信有能力以具有競爭力方式經營該廠前，將停止該廠的建設。眾議院中國問題特別委員會的共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，議員對福特邁出關鍵一步，重新評估其與寧德時代交易感到鼓舞，福特現在須永遠取消這宗交易。不過內地傳媒稱，寧德時代證券部表示，該項目仍在推進。
福特原預期，該電池廠可創造2500個就業職位，助福特在2026年實現每年生產200萬輛電動車的目標。不過福特已放棄這量產目標，理由是消費者需求難以預測。福特目前正與UAW商議新勞工協議。分析認為，這可能導致福特在美國勞動力成本上升，影響美國汽車業競爭力。UAW正於密歇根州一福特工廠罷工，預計美國總統拜登周二會訪問密歇根州，聲援罷工的工會工人。