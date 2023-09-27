周顯：「社會賢達」的花生事件

在以前，當然是後者比較有名，三四十年前，她可是才女，先是嫁了給才子何文匯，後來當上了聯交所的公關，因而認識了其副主席黃宜弘，再嫁了給對方，並且出版了多本暢銷的商業愛情小說，而其勤+緣出版社還買下了倪匡所有衛斯理小說的版權，到了九七回歸前後，還拍了好幾部電劇和電影，紅極一時。

記得那時，有一次朋友聚會，我還去過她和黃宜弘在金粟街的獨立屋，當時的感覺是，也不怎樣豪華。

後來，她兩夫婦退出政壇，而勤+緣在上市後，股票搞得不怎麼樣，而且還有點細價股的炒作影子，當時我在本欄寫過評論，說如果是江湖上刀頭舐血的好漢，用這種財技，也還可以理解，但是作為社會賢達，算是香港貴族，也用上了這些財技，形象可不太佳了。

2020年，證監會入稟高院，指黃氏夫婦在2010年至2012年，涉以人頭公司挪用上市公司逾7000萬元，由於黃已身亡，日前證監會到高院申請臨時禁制令，圖阻梁鳳儀出售名下物業。花生在於梁今年8月至9月間，多次與一名招姓女士透過微信對話，其中梁傳信息表示「我不會再踏入香港」、「證監會花10年時間也奈我不何，更何况你」、「警告，想想你女兒」等等，而梁則否認有說過這些話。不過無論如何，梁「潤」了，應是客觀的事實。

[周顯 投資二三事]