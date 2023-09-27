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宏利：美息料高企 看好日印市場 料聯儲局明年第4季始減息

【明報專訊】美國聯儲局於9月議息會議祭出「鷹派暫停加息」手段，市場的減息預期進一步降溫。宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理及資產配置主管潘樂勤（Luke Browne）指出，加息效應仍未完全反映於美國實體經濟之上，油價回升或令通脹壓力重臨，預料未來一季市場將更為波動，於亞洲市場相對較看好日本及印度前景。

潘樂勤表示，現時市場已反映投資者普遍認為聯儲局將於年內再加息一次的預期，市場的關注點在於聯儲局將維持利率於高位多久，該公司目前預測的基本情境為美國經濟將軟着陸，並預期聯儲局較大可能需待明年第四季方會減息，但亦指出情勢有可能迅速轉變，基於加息後往往需9至12個月的時間方開始影響實體經濟，過去一年多美國急速加息至現時逾5厘的水平，但今天美國實體經濟僅反映息率提升至逾2厘水平的影響，即在接下來的9至12個月更多的加息影響將於實體經濟呈現，還要留意通脹升溫的風險，最近油價回升或加劇通脹，但料美國通脹不太可能由現時約3.5%至4%水平回升到6.5%水平，惟逾3%通脹仍高於聯儲局的目標，若通脹受油價影響未能進一步回落，或令聯儲局進一步延長利率處於高位的時間。

油價或推升通脹 拖長高息時間

近月油價走勢轉強，同樣對歐洲經濟構成衝擊。潘樂勤稱，目前歐洲仍受困於通脹壓力，俄烏戰事持續下，冬天仍有面臨能源短缺的挑戰，由於歐美經濟前景仍存不確定因素，今年第四季市場或會出現多年來未曾見過的大幅波動，這雖為投資組合帶來風險，但也是個長線投資的入市機會，目前在亞洲市場較看好印度及日本市場的長遠前景。事實上，印度股市於過去3年是表現最佳的市場之一。他認為，印度於去全球化（Deglobalisation）及供應鏈轉移中受益匪淺，加上其龐大且相對年輕的人口結構，均為印度市場提供長遠增長潛力。

印度人口年輕 利長遠增長

不過，印度Sensex指數年初至今已升逾8%，市盈率已升至約23倍。潘樂勤表示，雖然目前印度市場估值或稍為偏高，但若沒有其他外在負面因素出現，隨着印度企業盈利提升，將支持市場持續向好，但提醒投資印度更應留意油價上升及美元走強的風險，印度對進口石油的依賴度偏高，現時印度與俄羅斯達成交易，減低了國際油價上升的影響，而去全球化及「中國加一」（China+1）等利好因素，某程度上助印度抵消了部分美元走強的影響，因此仍看好印度股市前景。參考市場的數據，於2014年至2019年間MSCI印度指數的企業盈利的年均複合增長率（CAGR）達2%，市場更預期於2020年至2025年間企業盈利的年均複合增長率（CAGR）將大幅提至15%（見圖）。

至於今年上半年走勢強勁的日本股市，最近走勢回軟。潘樂勤認為，由於日股之前累升不少，以致近期出現整固，並認為現時綜合日本股市的估值、企業產生的收入及預期盈利指引等因素仍向好，加上日圓匯價偏低亦吸引環球資金流入，同時日本政府正在研究如何透過以日本政府養老金投資基金（GPIF）及其他退休金，以進一步刺激日本經濟增長，同時改變推動日本經濟增長的驅動力，如透過退休金支持新創企業等，有望為市場帶來新增長點，但要留意日圓匯價波動風險，預期零利率政策未必會於今年出現改變，即使明年出現改變相信步伐亦溫和，並料屆時日圓有望逐步升值，相信不會削弱日股的吸引力。

看好中國市場電動車產業

中國市場方面，潘樂勤表示，儘管最近公布的數據有改善，但仍要待更多經濟指標持續改善，方可確定中國經濟重回增長之路，雖然政府已推出一些支持措施，但認為若要刺激經濟增長，或需要採取更多措施，然而中國市場不乏吸引的長線投資機會，如綠色能源和能源轉型、人工智能及電動車等相關行業具發展潛力，尤其是電動車產業，因為中國於製造電動車的原材料、零件及電池上均具極大的市場優勢，認為市場波動或為投資者提供吸納的機遇。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]