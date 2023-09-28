Instagram營銷遊戲規則正在改變

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重新定義Instagram美學

Instagram 起家是圖片分享的社交媒體，不少個人用戶都愛在帳號中玩跨圖片設計，例如以幾張圖砌成一幅大圖，或是垂直或水平一個設計，我也見過刻意間格設計內容。這能夠在用戶點進帳號時有很特別的視角效果。不過，要知道大部分 Instagram 用戶都是從 Stories 或 Feed 中看內容。所以我都跟 Marketers 笑說最享受到這視角效果的，應該就是每天會點進帳號的你自己。基本的品牌形象一致性很重要，但不要再玩 Grid 美學限制設計和內容，好內容對用戶更重要。

Instagram 長文「勿」入？

一直以來，圖片在 Instagram 上佔據着重要地位，但其實文字內容同樣重要。Instagram 用戶不期望品牌內容是冗長的文章，但起個好標題能點綴整篇內容，包括圖片。在標題中，精簡清晰和創意更為重要。開篇需要吸引用戶，同時提供有價值的重要信息。不要僅僅為了創意而忽略了信息的傳達。甚至在好標題下放更多內容，附加 Emoji 令內容顯得生動有重點。就算是一篇長文，如果有價值，標題和圖片吸引，一樣有得到營銷效果。

跳出框框互動

Instagram 的管理比 Facebook 更加耗費精力，特別是 Instagram Stories 內容，除了需要有限時短暫的即時內容、轉發用戶生成內容 (UGC) ，以及定期轉發品牌自己的 Posts內容。跟其他品牌帳號或用戶互動也需要一定的計劃和努力，這都跟 Facebook 營運不一樣，更不貲精神時間。

品牌更真誠

隨着Gen Z 和年輕的千禧年代在 Instagram 上的活躍度不斷提高，他們對內容的喜好：「真實性」變得愈來愈重要，用戶現在更加關心品牌的真誠和透明度。一張不太修飾的照片，一個真實故事，可能比精心雕琢的一篇來得更受歡迎。如何在品牌美學、公關技巧和真誠間拿捏，就考 Marketers 的真工夫。

不止於 Instagram，社交媒體營銷遊戲規則不斷變化，在 AI 加持下變化更大。Marketers 得保持靈活，適應新的策略和趨勢，無論是改進標題、創建創意內容，還是利用新功能、與用戶互動和保持品牌的一致性等都得抱持不斷學習和不斷轉變求新的心態。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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