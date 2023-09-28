3新股今掛牌 中旭未來上限定價

第四範式及東軟同樣以下限價定價，前者55.6元定價，公開發售部分超購10.4倍；東軟定價4.76元，公開發售部分更認購不足，僅獲九成認購。另外，內地投資公司天圖投資（1973）昨日截止孖展認購，據市場數據顯示，其公開發售部分僅獲兩成認購，股份今日中午截止公開認購。

邁越科技今起招股 集資最多1.75億

另一方面，主要向教育及政府機構提供IT解決方案的廣西服務商邁越科技（2501）今日開始公開招股，招股期為9月28日至10月4日，10月11日正式掛牌。集團擬於全球發行約1.25億股，九成為國際配售，約一成為香港發售；招股價介乎1.05元至1.4元，以1手2000股計，其入場費為2828.2元，集資最多1.75億元。是次招股未有基石投資者，獨家保薦人為華富建業企業融資。

遠東發展旗下百樂皇宮申上市

邁越主要向大學及學院等教育機構，提供綜合IT解決方案及平台，通過信息化協助教育機構提高教學質量，其中教育客戶佔去年總收入81.3%；公司去年純利為4783.8萬元（人民幣，下同），年內收入為2.43億元。邁越於2020年至2022年負債比率分別為114.2%、92.4和88.3%。

另外，遠東發展（0035）旗下的百樂皇宮昨日向港交所遞表申請上市，獨家保薦人為國泰君安國際。公司主要於捷克經營一家綜合實體娛樂場度假村，以及兩間全服務實體娛樂場，主要提供老虎機及賭桌遊戲，亦有於德國及奧地利經營酒店餐飲業務。

明報記者

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