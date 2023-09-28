moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳心穎辭任平保聯席CEO

【明報專訊】中國平安（2318）公布，陳心穎因個人及家庭原因辭任聯席首席執行官兼常務副總經理，陳將續出任職務至今年12月31日，並於當日調任非執行董事，續留董事會。是次為繼姚波辭任後，平保今年以來第二名辭任的聯席首席執行官。平保同時公布，由現任首席人力資源執行官郭曉濤出任聯席首席執行官。

首席人力資源執行官郭曉濤繼任

陳心穎確認與董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要知會股東事項。她表示，作為一名新加坡人，近年長期在海外工作，需對今後工作、生活安排作出調整，又形容平保是一個管理成熟、運作良好的平台，人才培養機制完善，很多優秀的同事都能夠勝任相關工作。而平保董事會則對陳心穎為公司所作出的重要貢獻表示感謝。

近年平保高層有不少變動，平保在2018年開始設立聯席首席執行官，由謝永林、李源祥和陳心穎出任，翌年李源祥辭任加入友邦（1299），2020年出任聯席首席執行官的姚波則在今年4月辭任，並調任非執董。另外，前副董事長任匯川在2020年辭任，及後改投騰訊（0700）

繼任人郭曉濤現任51歲，與陳心穎加入平保前同樣曾在顧問公司麥肯錫出任合夥人，郭曉濤在2019年入職平保前於波士頓諮詢出任全球合夥人兼董事總經理等職務，曾任平保財產保險常務副總經理，集團首席人力資源執行官。平保同日宣布，由平安產險董事長孫建平出任集團首席人力資源執行官。