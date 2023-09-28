彭博：海通證券擬私有化海通國際

料16億元可完成私有化

海通國際2022年因股債市場波動損手，錄得高達47.21億元交易及投資虧損，導致2022年巨虧達65.4億元。公司在公布業績同時宣布「十供三」的供股計劃，籌13億元，投資損手要小股東埋單的舉動惹來市場嘩然。海通國際2023年上半年業績雖有好轉，交易及投資收入扭虧賺5.89億元，惟半年仍蝕7.81億元。在港股積弱、新股上市欠奉等不利因素下，前景仍然堪憂。

海通國際2023年中報告顯示，海通證券在供股後持股由原來67.92%升至73.4%。報道指，海通證券暫未回覆置評的電郵，海通國際則表示具體參照港交所公告。

海通證券重整海通國際早有部署，早在數月前已傳出海通證券為推動海通國際復蘇，派出工作組對其展開業務評估。其後海通國際的一系列人事任命，包括原任副主席的李建國及執董潘慕堯退任董事，又「空降」原任海通證券證券金融部總經理宋世浩為海通國際的聯席行政總裁和執行董事，表明與現任副主席、行政總裁兼執行董事林涌，共同肩負職責和決策，都顯示海通有意換血救亡。

近年海通國際股價每况愈下，2023年內曾低見0.58元，為上市以來低位；停牌前股價報0.71元，若按總股本84.38億股計，整個私有化需要資金達59.9億元，若撇除海通證券本身持股，料需15.93億元便可完成私有化。而截至2023年6月底海通國際現金及等價物達96.95億元。