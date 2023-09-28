moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人行貨幣委會：促進物價低位回升 反映抗通縮風險取態更進取

【明報專訊】人民銀行昨日發出在周一（25日）舉行的第三季貨幣政策委員會例會公告，當中提及要「促進物價低位回升，保持物價在合理水平」，反映人行在對抗通縮風險，取態或會更為積極。高盛發表報告，指出8月居民消費價格指數（CPI）按年變幅轉正上升0.1%，預期未來數月CPI將出現U型復蘇。

明報記者 歐陽偉昉

與第二季例會公告比對，是次人行對通脹的描述明顯有變，上季報告有關物價的描述是「關注物價走勢邊際變化，保持物價水平基本穩定」。內地經濟自第二季開始復蘇放緩，6月CPI按年持平，7月CPI更轉降0.3%，引起市場憂慮內地出現通縮預期，削弱居民消費意願。人行在上月中發表的第二季貨幣政策執行報告表示，當前沒有出現通縮，廣義貨幣（M2）保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在差異，認為下半年也沒有通縮風險。

高盛：年底前再降準減息

貨幣政策方面，今季例會公告延續經濟需求不足、貨幣政策寬鬆的說法。人行公告，將「加大已出台貨幣政策實施力度」，取代上季「進一步疏通貨幣政策傳導機制」，並除了在回顧工作段落外，再提及做好「逆周期」調節。

高盛認為人行為滿足年底更高的流動性需求，以及再降低公司和家庭融資成本，或會在年底前再次降準和政策利率，該行維持人行下季再降準0.25個百分點、下調政策利率0.1厘的預測，並預期人行會增加運用再貸款等結構性貨幣政策工具，以促進信貸投放和經濟增長。

人行昨投放4170億14天逆回購

人民幣匯率方面，人行維持保持在合理均衡上基本穩定，本季公告加入了匯率「預期趨穩」的說法，措施上今季增加當局會「校正背離」、「堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險」。高盛指未來數季美國利率或維持在高位，預期人民幣兌美元將面臨持續貶值壓力。該行又認為人行或會對人民幣兌美元貶值稍高的容忍度。

此外，十‧一國慶長假將至，人行指為維護季末流動性平穩，昨日投放4170億元（人民幣，下同）14天期逆回購，另投放2000億元7天期逆回購，扣除到期的2050億元逆回購，昨日淨投放4120億元，創逾7個月新高。