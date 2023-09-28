人行貨幣委會：促進物價低位回升 反映抗通縮風險取態更進取

明報記者 歐陽偉昉

與第二季例會公告比對，是次人行對通脹的描述明顯有變，上季報告有關物價的描述是「關注物價走勢邊際變化，保持物價水平基本穩定」。內地經濟自第二季開始復蘇放緩，6月CPI按年持平，7月CPI更轉降0.3%，引起市場憂慮內地出現通縮預期，削弱居民消費意願。人行在上月中發表的第二季貨幣政策執行報告表示，當前沒有出現通縮，廣義貨幣（M2）保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在差異，認為下半年也沒有通縮風險。

高盛：年底前再降準減息

貨幣政策方面，今季例會公告延續經濟需求不足、貨幣政策寬鬆的說法。人行公告，將「加大已出台貨幣政策實施力度」，取代上季「進一步疏通貨幣政策傳導機制」，並除了在回顧工作段落外，再提及做好「逆周期」調節。

高盛認為人行為滿足年底更高的流動性需求，以及再降低公司和家庭融資成本，或會在年底前再次降準和政策利率，該行維持人行下季再降準0.25個百分點、下調政策利率0.1厘的預測，並預期人行會增加運用再貸款等結構性貨幣政策工具，以促進信貸投放和經濟增長。

人行昨投放4170億14天逆回購

人民幣匯率方面，人行維持保持在合理均衡上基本穩定，本季公告加入了匯率「預期趨穩」的說法，措施上今季增加當局會「校正背離」、「堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險」。高盛指未來數季美國利率或維持在高位，預期人民幣兌美元將面臨持續貶值壓力。該行又認為人行或會對人民幣兌美元貶值稍高的容忍度。

此外，十‧一國慶長假將至，人行指為維護季末流動性平穩，昨日投放4170億元（人民幣，下同）14天期逆回購，另投放2000億元7天期逆回購，扣除到期的2050億元逆回購，昨日淨投放4120億元，創逾7個月新高。