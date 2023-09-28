WeLab：目標2032年亞洲用戶5億

成立十周年 累計總貸款逾千億

「亞洲人口在未來10年預期增至50億，我們現時的滲透率只略高於1%。」龍沛智承認增長目標甚具野心，但認為WeLab早前借收購打入印尼市場，在中國內地市場市佔率亦不錯，網上金融平台經早前一輪整治後競爭相對減少了，而亞洲市場還有很多增長機會，惟要打進亞洲另一人口大國印度的困難較大。

WeLab去年完成收購印尼雅加達服務銀行，並為其轉型數碼銀行業務，龍沛智相信成為用戶人數快速增長的一大契機，因為當地人有多達七成未獲銀行服務覆蓋（unbanked）及銀行服務不足（underbanked）。根據國際貨幣基金會（IMF）統計，印尼人口達2.77億，為中國及印度以外，亞洲第三人口大國。

對上市持開放態度 現環境不合適

至於WeLab的上市安排，龍沛智稱持開放態度，但認為現時市場環境不適合，並沒有上市集資的窗口，而投資者均為長線投資並未因急於上市套現而給予壓力。他不願透露WeLab的最近估值，研究機構CB Insight的全球獨角獸（估值逾10億美元初創企業）榜單，仍只有2017年WeLab加入獨角獸俱樂部時的估值10億美元。

本港業務方面，集團旗下的虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）及網上貸款平台WeLend均有個人貸款業務，龍沛智表示，無意重組業務，兩個平台會繼續經營個人貸款，並相互分享包括防詐騙等經驗。

無意重組 兩平台續經營個人貸款

因應利率上調，他表示，第二季已對本港及內地經濟有所擔憂，貸款審批已相應收緊。第三季整體市場的逾期30日貸款按年大增了一倍，集團只增加約兩成，「WeLab Bank做好多Apple和Tesla貸款，這些大都是好客」，是集團呆壞帳較低的關鍵之一。

WeLab Bank為Apple產品好賞分期計劃的亞洲獨家金融服務供應商，Tesla電動車本港貸款市佔率更已突破八成。