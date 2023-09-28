OpenAI擬售舊股 估值達7020億 成僅次字節跳動及SpaceX獨角獸

知情人士稱，OpenAI的目標，是向矽谷投資者出售價值數億美元的現有股份，不過交易條款仍可能有變。過去，紅杉資本（Sequoia Capital）、Khosla Ventures等風投公司曾通過公開收購（tender offer）的方式購入OpenAI的股份，不過OpenAI大部分外部融資來自微軟（美：MSFT），後者目前持有OpenAI的49%股份。

擬向矽谷投資者售數億美元股份

這意味OpenAI的售股交易，將為微軟帶來巨大的帳面利潤。據稱，微軟今年1月向OpenAI投入數十億美元資金，作為訓練先進AI模型成本。當時OpenAI的估值，仍不足300億美元。

不過，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）曾表明，不打算讓OpenAI公開上市，又或出售給單一買家。知情人士稱，OpenAI希望微軟只持有少數股權，這意味即使微軟在OpenAI的融資活動再購入股票，其持股比例也不能超過50%。

知情人士說，OpenAI已引起孫正義旗下軟銀集團（日：9984）等投資巨頭的興趣，可能會在OpenAI出售新股時參投，而這將獨立於目前進行的員工股份出售。《華爾街日報》指出，這次員工出售持股，將為OpenAI日後的外部融資設定價格下限。外界普遍預計，OpenAI仍將通過發行新股來籌集資金，以追上開發及維護AI系統所需的成本。

軟銀等巨頭擬OpenAI售新股時參投

OpenAI去年11月發布ChatGPT，掀起了當前的AI投資熱。該軟件的基礎版是免費的，而OpenAI的主要收入，主要來自ChatGPT升級版的個人用戶收費，並將該聊天機械人背後的大語言模型授權給企業。OpenAI向投資者透露，預計今年收入將達10億美元，到明年將再增加數十億美元，反映企業採用生成式AI產品的速度。

其他科技巨頭也追隨OpenAI的步伐，全面調整產品路線，例如Alphabet（美：GOOG）旗下Google亦準備發布一款通用AI軟件Gemini，與OpenAI最先進的大語言模型GPT-4抗衡。Meta（美：META）也在開發一個開源模型，目標是功能與GPT-4匹敵。

（綜合報道）

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