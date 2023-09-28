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FTC伙17州檢察長 起訴亞馬遜

【明報專訊】美國聯邦貿易委員會（FTC）聯同美國17個州的檢察長，起訴亞馬遜（美：AMZN）的網上零售業務，透過綁定賣家、人為抬價等遏抑競爭的行為，懲罰在其他平台提供更低價格的商家，違反《反壟斷法》。亞馬遜周二股價挫4%後，昨早段回升。

指控網上零售業務 存遏抑競爭行為

FTC指控亞馬遜透過調低賣家產品的網上排序，懲罰使用亞馬遜平台，卻在其他網站提供更低價格的賣家。FTC又指出，亞馬遜的賣家如果想讓自己的商品被納入亞馬遜Prime，就必須使用亞馬遜的物流服務，這種「綑綁」方式被指非法限制了賣家的選擇，同時減少了亞馬遜競爭對手的產品選項。

賣家亦認為，他們必須使用亞馬遜的廣告等服務，才能在該平台取得成功。FTC主席Lina Khan指出，透過收取物流、廣告及其他服務費用，亞馬遜相當於從賣家的收入抽佣一半，賣家每賺進兩美元，就給亞馬遜拿走1美元。

Khan的聲明指出，亞馬遜正濫用其壟斷權力謀利，向美國家庭抬高價格，同時降低對消費者及賣家的服務質量。FTC表示，正尋求法庭命令，禁止亞馬遜從事非法行為，從而恢復市場競爭。FTC在該訴訟稱，可能尋求「結構性解決辦法」（structural relief）。這用語通常意味「分拆公司」，但Khan未透露是否尋求分拆亞馬遜。亞馬遜表示，FTC的訴訟「在事實和法律上都存在錯誤」。

FTC近期反壟斷訴訟進展不利，其阻微軟（美：MSFT）收購動視暴雪（美：ATVI）交易，早前被判敗訴。數月前，FTC為阻Meta（美：META）收購虛擬實境（VR）軟件開發商，同樣敗訴收場。

（綜合報道）

[國際金融]