美原油庫存跌幅超預期 國際油價午夜前升3%

今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）昨晚再向CNBC「放鷹」，指不確定利率水平是否足以遏抑通脹。他說，由於消費者支出仍然強勁，GDP增長比預期好，因此利率水平可能不如美聯儲想像般緊縮。美匯指數昨晚升穿106.6，歐元兌美元跌0.5%，跌至1月以來的1.05低位。日圓兌每美元跌至149.5。現貨金跌0.8%，失守每盎司1890美元，是8月以來低位。美國10年期國債孳息率昨晚高見4.58厘，在2007年以來高位徘徊。美股三大指數在周二各跌逾1%後，早段一度回穩，但午夜前道指由升轉跌。

美國參議院周二就避免政府停擺的議案初步達成一致，政府撥款將延長至11月17日。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）亦於周二為國防部、國土安全部、農業部及國務院的4項全年撥款議案展開辯論掃除障礙，不過他能否在本周稍後說服足夠多的共和黨人支持短期支出法案，從而為通過上述幾項全年法案爭取更多時間仍是未知數。

（綜合報道）

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