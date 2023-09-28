moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美原油庫存跌幅超預期 國際油價午夜前升3%

【明報專訊】美國原油庫存跌幅比預期大，市場關注入冬後油市供應趨緊，國際油價昨午夜前升3%。紐約期油升穿每桶93美元，高見93.96美元。布蘭特期油曾升穿每桶97美元，是去年11月以來高位。標普500指數能源板塊領漲，午夜前升超過2%。

今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）昨晚再向CNBC「放鷹」，指不確定利率水平是否足以遏抑通脹。他說，由於消費者支出仍然強勁，GDP增長比預期好，因此利率水平可能不如美聯儲想像般緊縮。美匯指數昨晚升穿106.6，歐元兌美元跌0.5%，跌至1月以來的1.05低位。日圓兌每美元跌至149.5。現貨金跌0.8%，失守每盎司1890美元，是8月以來低位。美國10年期國債孳息率昨晚高見4.58厘，在2007年以來高位徘徊。美股三大指數在周二各跌逾1%後，早段一度回穩，但午夜前道指由升轉跌。

美國參議院周二就避免政府停擺的議案初步達成一致，政府撥款將延長至11月17日。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）亦於周二為國防部、國土安全部、農業部及國務院的4項全年撥款議案展開辯論掃除障礙，不過他能否在本周稍後說服足夠多的共和黨人支持短期支出法案，從而為通過上述幾項全年法案爭取更多時間仍是未知數。

（綜合報道）

[國際金融]