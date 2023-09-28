劉思明：防撤辣憧憬兌現樓巿沒起色 地產股勿太樂觀

內地8月工業利潤按年增17%，自去年下半年來首次出現增長，也符合近期公布經濟及金融數據，但內地將發布9月經濟數據，是否延續向好趨勢受關注。內地A股昨衝高後回順，上證收升0.2%，創業板指漲0.8%。恒指同樣高開後升上17,655點轉向橫行，在17,580點上落，收報17,611點，升0.83%，本周仍跌2.5%。

大市昨升跌相若表現牛皮，《明報》港股數據庫涵蓋370隻股份，只有五成半上升，當中只有一成多升逾3%，而跌逾3%佔下跌股份不足一成。中小型股跟不上恒指，恒生中小型股指數升0.3%。隨着內地黃金周長假臨近，大市成交低迷全日僅759億元。

樓價指數反彈後再回落

大部分行業的變化不大，本報數據庫追蹤的30個行業，醫藥保健升3.6%表現最強，隨後環保及新能源升近2%；教育、能源及相關、本地金融升約1%。另一邊廂，內房及物管跌8%，受旭輝系復牌下挫逾五成拖累，剔除後行業跌0.7%。另金屬及礦石跌1.3%、公路鐵路跌1.2%表現最差。

年初以來，香港地產、銀行、零售等大多反覆向下，不少跌穿去年第四季或近年低位（見圖）。本港樓價亦然，中原樓市指數經過今年首季反彈後回落，朝着去年12月創出自2017年5月低位推進，政商界對樓市撤辣減辣呼聲高漲。樓市辣招原意是抑制需求為火熱樓市降溫，而隨着市况變化，減辣撤辣實在無可厚非，但重點是時機，現在是否適當時機，留待專家或市場給予答案。

聯匯下息口向上 加劇營商成本

不過，筆者想提出的是，去年底香港跟隨中國逐步放寬防疫措施，市場預計零售市道進一步好轉，投資市場也一片歡欣，本地地產收租股、零售股飈升。不過期盼放寬防疫措施實現後就要面對現實，香港零售業銷貨價值由去年2022年3月低位大幅反彈，今年1月升至高位後維持平穩，但相比疫情前2012至2018年仍屬偏低水平。

從經濟層面，香港經濟一面從疫後復蘇，但聯繫匯率制度下利率不斷攀升，變相面對貨幣政策緊縮，商業投資及資產投資均受抑制，再加上供應的恢復追不上需求，加劇營商成本負擔。要減輕貨幣政策帶來影響，需要政府加強財政政策，可惜過去幾年疫情已令政府錄得大額財政赤字，以量入為出為原則，大幅增加財政開支難度高。面對經濟困局，若樓市減辣撤辣後樓市沒有起色也沒有憧憬，地產股恐怕繼續低沉，炒減辣撤辣要留神。

[劉思明 數據尋寶]