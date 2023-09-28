moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

湯文亮：長客冇闊客 闊客冇長客

【明報專訊】我不時與一些客戶或者朋友去一些名店食飯，他們見到伙記介紹一些普通菜式給我，覺得很奇怪，因為當他們去到那些名店時，伙記所介紹的都是名貴菜式。有客戶問伙記點解，是否睇唔起我，伙記話唔係，原因是我經常都會去食飯，唔會劏我，要劏都會劏一些未見過的生客。其實，做生意有一條不明文規定，就是「長客冇闊客，闊客冇長客」。

政府搞夜繽紛，無論成與敗都值得支持，做地產的人就明白，而且非常羨慕，政府為了打擊樓市炒家而推出辣招，現在不但樓市冇晒炒家，成交量亦大跌，但政府仍然抱着一動不如一靜，至今仍未考慮撤辣，所以政府今次打破慣例為了振興經濟而推出夜繽紛，就算唔支持都唔好柴台。

有人話在夜繽紛夜市，有攤檔賣燒賣20元4粒太過貴，我認為冇問題，攤檔明碼實價，又唔係以両代斤，唔鍾意可以唔買，唔使鬧到咁大聲。不過亦有人話，20元4粒都可以接受，但雙併要25元，似乎於理不合。其實，這是做生意手法，去街市買餸，菜心一斤12元，兩斤20元，大家又唔覺得有問題，香港人幾時變得咁小家小種？

有人問我有冇去夜繽紛食燒賣，是否很貴？我話支持政府，早已去了夜繽紛，又買了20元4粒燒賣，貴唔貴我真係唔知道，我只知道如果去夜繽紛都唔買燒賣食，畀人問到都唔知點回答。况且我又不是日日去，下一次去可能已經是一個月之後的事，我不是常客，做吓闊客都冇問題。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]