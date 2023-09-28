湯文亮：長客冇闊客 闊客冇長客

政府搞夜繽紛，無論成與敗都值得支持，做地產的人就明白，而且非常羨慕，政府為了打擊樓市炒家而推出辣招，現在不但樓市冇晒炒家，成交量亦大跌，但政府仍然抱着一動不如一靜，至今仍未考慮撤辣，所以政府今次打破慣例為了振興經濟而推出夜繽紛，就算唔支持都唔好柴台。

有人話在夜繽紛夜市，有攤檔賣燒賣20元4粒太過貴，我認為冇問題，攤檔明碼實價，又唔係以両代斤，唔鍾意可以唔買，唔使鬧到咁大聲。不過亦有人話，20元4粒都可以接受，但雙併要25元，似乎於理不合。其實，這是做生意手法，去街市買餸，菜心一斤12元，兩斤20元，大家又唔覺得有問題，香港人幾時變得咁小家小種？

有人問我有冇去夜繽紛食燒賣，是否很貴？我話支持政府，早已去了夜繽紛，又買了20元4粒燒賣，貴唔貴我真係唔知道，我只知道如果去夜繽紛都唔買燒賣食，畀人問到都唔知點回答。况且我又不是日日去，下一次去可能已經是一個月之後的事，我不是常客，做吓闊客都冇問題。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]