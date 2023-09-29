吳天海：9月零售例淡 來季望改善 撐推夜經濟 須設法吸旅客來港谷市民消費

明報記者 黃志偉、高志堅

九倉置業旗下本地兩大商場尖沙嘴海港城及銅鑼灣時代廣場，一直是本港高端消費及內地旅客經常光顧的重點商場。連同同系的九倉集團（0004）亦持有本港多間酒店，身兼九倉集團主席的吳天海指出，從酒店同事的估計得知，今年「十一黃金周」收入會是過去5年最好，跟2018年同期僅差少許。「入住率可能會低一點，但房租已經拍得住2018年，甚至可以稍高。」

今年十一黃金周

酒店收入近5年最好

吳天海說內地旅客來港消費的確沒有疫前那麼疏爽，但是海港城廣東道的名店，不是每間都不濟。「明顯是優勝劣敗。有的品牌店現在的生意較2018年錄高雙位數增長，亦有品牌生意只及當年一半。」他指人民幣貶值確是打擊內地人來港消費的一大因素，但是香港仍然有優勢。「我們吸引之處是貨源充足，海港城的旗艦店有不少款式是其他地方找不到的。內地招待的水準，部分跟香港仍然有距離。」另外，按他觀察，內地人來港仍頗熱中於買金器。

不應跟深圳鬥平

宜提升增值售後服務

通關後港人大舉北上消費，亦是本地零售界始料不及的。近月香港北上廣東的人次接近南下來港人次的一倍。面對深圳的挑戰，吳天海認為香港零售業界要靠自己的實力去搶生意。「鬥平未必夠深圳鬥，要在其他方面想辦法，例如要更好的增值服務、售後服務，餐酒要有特色。」吳天海又指出，按其觀察，餐酒業最近表現確較失色，除了港人北上消費之外，疫情歷時幾年零售市道很差，不少業主把店面轉為餐飲，市民創業亦有人選擇開餐飲店，一時間供應增多，僧多粥少。

機管局可考慮減免收費

吸引重開香港航班

吳天海認同，現時很多商戶只能請一更人手，要響應政府延長營業時間有一定困難。「我們的商場以往很多商戶開到10點，現時9點多少許便關門，因為晚上真的靜了。人手很緊張，要開夜一點他們就叫苦連天。」所以要推夜經濟，他認為必須要同時想方法吸引更多旅客來港，以及鼓勵市民增加消費。「我相信推夜經濟應不至於零增長，但是增長程度必須令商戶的增加投入有合理回報。」他建議機管局可考慮減免機場收費，吸引更多外國航空公司重開或增加香港航班，紓緩本港機票太貴的問題。

（解構香港經濟）