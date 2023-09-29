理財通優化 擴投資範圍納入券商

內地參與者持投資產品比例低

昨日公告沒有披露具體放寬內容，不過所提及的改善範疇，包括新增符合要求證券公司參與、擴大合格投資產品範圍、改善銷售安排引導金融機構為居民提供優質金融服務、適當提高個人投資者額度，和優化准入條件支持更多居民參與，與業界爭取方向相符。公告指出，下一步，內地和港澳金融管理部門將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項舉措盡早實施。同時，根據試點情况持續優化跨境理財通業務，穩妥有序推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。

證監會發言人表示，當局與金管局正與內地商討有關規則及實施安排，包括持牌法團參與計劃的准入條件、資金閉環安排及額度監控等，將盡快公布實施細節及正式推出日期。持牌法團參與計劃的准入條件，將包括持牌法團的牌照要求、資本規模、銷售投資產品（債券及基金）的經驗和交易額，以及內部制度和監控是否完善等。

據人行數據顯示，截至今年8月底，參與南向理財通的內地投資者，持有港澳投資產品市值餘額14.95億元（人民幣，下同），按年大增5.66倍或12.71億元。不過增長主要由於本港高息下，期內存款上升12.56億元，存款佔南向投資市值近98%，投資基金餘額僅增960萬元至2700萬元。

匯豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀表示歡迎當局公布的措施，將進一步完善大灣區跨境理財通機制。自機制兩年前正式啟動以來，跨境理財通穩步發展，已被區內投資者視為實現多元化資產配置、便利可靠的跨境投資渠道。特別是今年初中港兩地恢復全面通關以來，進一步釋放大灣區內跨境理財的需求，跨境理財通無論是開戶的人數，還是投資規模，也錄得顯著增長。從匯豐客戶的投資偏好來看，觀察到南向客戶主要投資於存款產品，北向投資者則傾向選擇中低風險的產品。