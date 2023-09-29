moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

理財通優化 擴投資範圍納入券商

【明報專訊】粵港澳大灣區「跨境理財通」推出近兩年，參與人數慢熱而且內地參與者持有投資產品比例不高（見圖），業界持續有期望放寬限制的聲音。昨日金管局和證監會，與內地及澳門相關監管機構公布，決定進一步優化跨境理財通業務試點，包括進一步優化宣傳銷售安排、擴大合格投資產品範圍、納入符合要求證券公司參與等。

內地參與者持投資產品比例低

昨日公告沒有披露具體放寬內容，不過所提及的改善範疇，包括新增符合要求證券公司參與、擴大合格投資產品範圍、改善銷售安排引導金融機構為居民提供優質金融服務、適當提高個人投資者額度，和優化准入條件支持更多居民參與，與業界爭取方向相符。公告指出，下一步，內地和港澳金融管理部門將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項舉措盡早實施。同時，根據試點情况持續優化跨境理財通業務，穩妥有序推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。

證監會發言人表示，當局與金管局正與內地商討有關規則及實施安排，包括持牌法團參與計劃的准入條件、資金閉環安排及額度監控等，將盡快公布實施細節及正式推出日期。持牌法團參與計劃的准入條件，將包括持牌法團的牌照要求、資本規模、銷售投資產品（債券及基金）的經驗和交易額，以及內部制度和監控是否完善等。

據人行數據顯示，截至今年8月底，參與南向理財通的內地投資者，持有港澳投資產品市值餘額14.95億元（人民幣，下同），按年大增5.66倍或12.71億元。不過增長主要由於本港高息下，期內存款上升12.56億元，存款佔南向投資市值近98%，投資基金餘額僅增960萬元至2700萬元。

匯豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀表示歡迎當局公布的措施，將進一步完善大灣區跨境理財通機制。自機制兩年前正式啟動以來，跨境理財通穩步發展，已被區內投資者視為實現多元化資產配置、便利可靠的跨境投資渠道。特別是今年初中港兩地恢復全面通關以來，進一步釋放大灣區內跨境理財的需求，跨境理財通無論是開戶的人數，還是投資規模，也錄得顯著增長。從匯豐客戶的投資偏好來看，觀察到南向客戶主要投資於存款產品，北向投資者則傾向選擇中低風險的產品。