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東軟首日瀉43% 8個月來最差新股

標籤：經濟

【明報專訊】新股市場繼續熱鬧，昨日分別有3家新股開始招股，涉及最多集資額達18.7億元，包括電動電單車製造商綠源（2541）及包裝米生產商十月稻田（9676）。除有新一批招股、亦有新掛牌，3家公司昨日登陸港交所，惟命運各異，有升有跌。其中東軟熙康（9686）急瀉43%，以掛牌日表現計屬8個月以來最差新股。

綠源十月稻田邁越孖展未足額

昨日綠源及十月稻田，連同主要向教育及政府機構提供IT解決方案的廣西服務商邁越科技（2501），同日開始招股。綠源計劃全球發售1.07億股，每手500股計，一手入場費4040.4元，最多集資8.56億元，獨家保薦人為中信建投國際。公司引入5名基石投資者，共認購4.56億元公司股份，按招股價中位數計，已佔發售股份的60%（見表）。

至於十月稻田全球發售5340.75萬股，每手300股計，一手入場費4787.8元，最多集資8.4億元。聯席保薦人有摩根士丹利、中金及中信建投國際。公司上市引入新民市財政局旗下的新民天時為基石投資者。按市場數據，3家公司昨日首日公開發售部分孖展認購均未足額，當中綠源暫獲58%認購；十月稻田暫獲21%認購；邁越暫僅獲8%認購。

另外，三家新股昨日掛牌，其中公開發售部分認購不足的東軟康熙（9686），收市報2.72元，較定價4.76元急跌42.9% ，以掛牌日表現計屬8個月以來最差新股，每手不計手續費暫蝕1020元。至於第四範式（6682）收報58.5元較定價升5.2%，每手賺290元；而「超購王」中旭未來（9890）收市則無起跌。