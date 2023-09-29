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北水今起缺席 大市料淡靜

標籤：經濟

【明報專訊】港股雖創今年新低，但港股通昨仍錄逾41億元北水淨流入，而內地A股今日起中秋國慶長假期，港股通暫停至10月10日重開，其間6個交易日無北水撐場，北水假期的港股料更淡靜。但市場人士指出，無北水會影響成交，但指數反而有機會挾上。

分析：反有機會挾上

根據港交所（0388）中期業績披露，上半年北水南向交易平均每日成交金額達338億元，較去年同期增加6億元或近2%，而期內港股平均每日成交約1155億元。北水更連續3個季度，約佔港股成交約一成半。

回顧過去北水長假，港股未必太淡，今年1月內地春節長假，港股4個交易日無北水，恒指期間反挾升逾千點，1月27日以22680收市，更見今年新高。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，很多人有個錯覺北水就是只買不沽，其實北水一樣會淨流出，而過去亦試過無北水時大市會被挾上，可能正正就是因為少了北水的沽壓。他又指，現時的北水跟早年的操作不同，從前的北水會持續一段時期買入或沽出一個板塊，但現在的北水會「彈出彈入」，已經無路可捉。

阿仕特朗資產管理董事鄭家華亦指，未來6個交易日無北水撐場無疑會影響成交，相信成交金額會進一步縮減，但成交少不一定代表指數下跌。相反美國聯邦政府正面臨停擺危機，事件隨時令聯儲局11月加息機會大減，只要加息預期降溫，下周大市有機會反彈。