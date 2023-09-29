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人幣國際支付比例3.47%新高

標籤：經濟

【明報專訊】環球銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，今年8月人民幣國際支付比例為3.47%，創有紀錄以來新高，對上一次高位為去年1月的3.2%，8月佔比較上月的3.06%大升0.41個百分點。目前人民幣國際支付全球排名維持在第5位，分別僅次於美元（48.03%）、歐元（23.22%）、英鎊（7.14％）和日圓（3.68%），與第4位日圓的差距收窄至0.21個百分點。

報告指出，人民幣於全球間的支付額按月升18%，較其餘貨幣總支付額的按月升幅4.02%為高。若撇除歐元區內支付，人幣支付比率則跌至第6位，佔2.59%，SWIFT解釋此與年初歐洲使用新會計制度有關，令歐元的支付額於過去半年大跌15%。貿易融資方面，人幣使用量則於全球排第三，佔4.82%，分別僅次於美元（83.95%）及歐元（6.43%）。

港處理全球73%離岸人幣支付

SWIFT 8月份數據顯示，香港仍是最大的離岸人民幣中心，全球有約73.16%的離岸人民幣支付額於香港處理，遠遠拋離英國（5.51%）、新加坡（3.81%）、美國（2.85%）及俄羅斯（2.62%）。自金管局於2014年11月宣布，取消港人每日只能兌換2萬元人民幣後，人民幣亦於當月晉身成為全球第五大交易貨幣。