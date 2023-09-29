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美光科技預告本季續見紅

【明報專訊】美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron）（美：MU）公布，在截至8月底的第四財季，隨着AI市場為記憶體晶片帶來需求，其季度收入按年跌四成至40.1億美元，跌幅少於預期。另外，經調整每股虧損1.07美元，虧損亦較預期低。

不過，美光預期，在截至11月底的第一財季，虧損仍會持續。不計入部分項目，第一財季每股虧損可達1.14美元，市場預期每股虧損0.96美元。第一財季收入預計介乎於42億至46億美元，市場預期為42.1億美元。美光早段股價挫3%。

有部分分析指出，美光收入呈現下滑，部分由於其在中國銷售的產品沒有通過網絡安全審查，因而失去部分中國客戶。不過美光表示，正與人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA） 合作，準備將最新的高頻寬記憶體（HBM）晶片，用於Nvidia的運算晶片，目前處於驗證階段。

美光行政總裁Sanjay Mehrotra預期，明年HBM晶片可帶來數億美元的收入，預計毛利率將在2024財年下半年再次轉為正值。

稱HBM新晶片性能高

Mehrotra稱，與競爭對手的產品相比，新晶片的性能更高。他又預期，記憶體晶片市場將在2024年恢復，並將在2025年再次達到創紀錄的銷售水平。

（綜合報道）

[國際金融]