葉創成：買新地 如投香港前景信心一票

本周三在《明報》「編輯室手記」見報、題為「樓市跌勢加快 救市料陸續有來」的文章亦提到，筆者在2015年加入《明報》以來，有幸在上司陸振球的指導及監工下，撰寫逢周四見報的「名人樓市論壇」專訪地產界人士，由對地產新聞報道及分析一竅不通變為略懂一二。其實筆者對本港樓市認識加深，在投資上亦屬事半功倍，過去8年買賣地產股回報不錯，其中賺錢最多的便是新地，詳情去年已在本欄與讀者分享。

新地市帳率0.388倍 貼近5年低位

當然，作為投資版記者，最重要不是自己賺錢，而是幫助讀者賺錢，上司陸振球便對筆者說過「文章千古事」，過去8年我們也是抱着此心態一起工作，由《Money Monday》封面故事及「名人樓市論壇」都是為讀者而寫、希望為讀者帶來價值。當中，在陸總指導下，筆者一直努力在《Money Monday》封面故事專訪具分量的專家，希望為讀者帶來及時、有啟發性及不偏不倚的投資資訊及分析，幸運地也得到投資界及讀者不錯的評價。由於這些報道都是為讀者而寫，見報後我們最關心的便是報道的網上瀏覽量，若瀏覽量理想的話，我們還會在即時通訊軟件上相互通告。總括而言，能夠與通曉世事、口才文采兼備、亦師亦友的陸總共事，是筆者逾20年記者生涯其中一件賞心樂事。

說回新地，以昨收報80.55元計，市帳率僅0.388倍，貼近2018年以來最低位。筆者之前在本欄也分享過，買新地便是對本港前景投信心一票；雖然隨着2018年以來中美角力升溫，本港經濟、股市及樓市過去5年均面對不少挑戰，但筆者認為特首李家超去年7月上任以來在招商、引資、搶人才、拚經濟上做了不少實事，因此住宅租金今年以來已回升，若房屋及土地政策調整得宜，樓價亦可望回穩，屆時新地股價回升可期。

[葉創成 創富倉]