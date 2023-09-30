港股季結乾升436點 成交縮至677億 科網金融股領漲 資金熱炒黃金周概念股

明報記者 陳偉燊

港股中秋節照常開市，但是交投淡靜，投資者集中火力推高重磅科網股及金融股。當中線上健康股阿里健康（0241）、京東健康（6618）及平安好醫生（1833）明顯獲追捧，分別升10.7%、7.8%及3.4%，分析相信主要與網信辦周四晚就放寬跨境數據流動規定發表徵求意見稿有關。重磅科網股如小米（1810）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）普遍抽高，收市分別升5.3%、3.4%、3.1%及2.9%。金融股如友邦（1299）及匯控（0005）亦升1.5%及1.8%，均為昨日升市提供助力。期指現高水，幅度多達79點，收報17,889點，尚未突破18,000點大關。

藥明生物今季升27%冠藍籌

至於與黃金周主題相關的股份昨日都普遍揚升。內地和本港零售股如周大福（1929）升2.4%；遊客光顧的商場相關股如九龍倉置業（1997）及希慎（0014）亦獲垂青，分別升4.9%及3.1%。濠賭股更全線上升，銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928）分別升4.2%及4.1%。

按昨日季結計算，以藥明生物及中海油（0883）表現最標青，季內分別升26.98%及23.7%，分佔升幅榜頭兩席（見表）。雖然昨日升市，信義光能（0968）也受惠升逾5%，但卻是全季表現最弱藍籌，跌幅達到35.39%。

分析：港股見底 言之尚早

此外，匯豐發表最新季度經濟報告，將香港今年經濟增長預測由5%下調至4.3%，其中有0.5個百分點下調與第二季經濟數據疲弱有關。不過整體利好因素將超過不利因素，預計經濟復蘇將會繼續。預期香港第三季經濟按季回復1.5%正增長。

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日港股升逾400點，與季結因素有關，但是始終成交不足，因此預料只有反彈，料最多可見18,700點。至於市場近日重現升勢，能否因此視為見底，他認為在大市成交不多下，現時評估言之尚早。