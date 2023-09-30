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港8虛擬銀行全見紅 半年共蝕14億

【明報專訊】昨日本港8家虛擬銀行公布中期業績，全部虧損情况持續，8間虛擬銀行上半年合共虧損約14.3億元。一眾虛擬銀行中，渣打集團（2888）、電訊盈科（0008）及香港電訊組成的Mox Bank虧損最多，虧損按年擴大2.2%至3.19億元（見表）。另外，由中國平保（2318）及壹賬通組成的平安壹賬通銀行，以及天星銀行的上半年虧損呈擴大迹象，而餘下虛擬銀行虧損金額，按年均錄得最少雙位數的顯著縮減。

Mox bank虧損最多

淨利息收入飈6倍

雖然Mox Bank上半年虧損最多，但該行淨利息收入按年飈升6倍至1.77億元，客戶存款、客戶貸款及墊款總額亦分別較去年底上升15%和33.2%；而Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）亦於周四（28日）的三周年傳媒會中表示，會維持Mox於明年達收支平衡的目標。另外，該行亦有意拓展財富管理領域，預計將於今年第四季度可推出美股、港股交易系統，以及正研究推出回報增值基金（yield enhancement fund）。

存貸比率方面，以平安壹賬通銀行為最高，上半年存貸比率為85.56%，按年升3.89個百分點，其次為匯立（WeLab Bank，73.82%）、livi Bank（69.33%）及Mox Bank（68.29%）。其中livi bank的存貸比率的升幅最為顯著，按年升45.47個百分點。淨利息收入方面，上半年計以Mox Bank的1.77億元居首，其次分別為眾安（1.13億元）及平安壹賬通銀行（3830.3萬元）。值得一提的是，livi bank及富融銀行淨利息收入均由負轉正，分別達近2668萬元及1430萬元。而螞蟻銀行（香港）淨利息收入按年升幅更顯著，達2970.4萬元，按年升54倍。

livi bank富融淨利息收入轉正

本港虛擬銀行貸款收帳情况良好，按3個月以上、6個月以內的逾期貸款額計，其佔總客戶貸款的比率，除平安壹賬通銀行的1.1%之外，全都低於金管局6月份所公布，零售銀行逾期3個月以上的貸款、佔總貸款平均0.9%的比例。