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新世界稱毋須集資 可動用資金940億

標籤：經濟

【明報專訊】新世界發展（0017）昨日派成績表，截至今年6月底止核心盈利達110.11億元，按年增長21%，高過市場預期。儘管較早前該集團的財務及現金流狀况被投資者質疑，但是該集團照派息如儀。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛明言，雖然期內減派末期息至0.3元，但是待出售新創建（0659）後派特別息1.59元，連中期息年股息率高達15.4厘。未計出售新創建套現所得，他指集團可動用財務資源高達940億元，根本毋須集資，反之預告釋放價值的企業行動陸續有來。

明報記者 陳偉燊

新世界昨日公布業績前，股價已升5.54%至15.24元收市。首席財務總監劉富強補充，集團手上有550億元現金及390億元銀行借貸，合共有940億元可動用，與集團有合作的銀行亦沒有削減信貸。現時集團的整體財務成本才約4厘，還可以在內地爭取相對平息的借貸支持運作。他亦預期，新世界的資本開支會已由2023年原定的360億元大降至240億元，料到明年會大減至150億元。

預告釋放價值行動陸續有來

雖然期內集團減派末期息，但是鄭志剛強調：「在面對市况挑戰及高息環境，集團需保留現金」。今年其連同中期息、末期息及特別息，年股息率達15.4厘並高於去年度。往後集團派息會視乎公司發展及盈利，確保在派息方面具可持續性，料隨着11 SKIES等新的大型項目落成，集團亦進入收成期，將來可繼續與股東分享成果。

在推盤方面，鄭志剛稱，集團將於明年3月起推售6個新盤逾3000個單位，至於柏傲莊何時重推再售，則有待和港鐵（0066）商討。他更認為，現時樓市和引入「辣招」情况不同，希望政府回應市場變化「減辣」。集團在土地儲備方面，會計劃將手上達1500萬平方呎農地申請轉用途，4年內將7幅農地轉入土地儲備，可建樓面300萬平方呎。4年後料透過改劃，新增另外1000萬平方呎樓面轉入土儲。

7至9月內地售樓套50億人幣

至於內地樓市，劉富強指出，隨着內地認房不認貸，令不少樓盤銷售受惠。上周解封後，廣州耀勝尊府自3月開盤以來累計銷售超過30億元人民幣，在瀋陽推售的新盤亦新增銷售10億元人民幣。單是今年7至9月份，集團在內地售樓已達50億元人民幣，由今年起計首8個月則累計銷售逾100億元人民幣。