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彭博調查：六成受訪分析師料內房最壞時刻未過

標籤：經濟

【明報專訊】恒大（3333）主席許家印上周被扣查，境外債務重組更困難，加深市場對內房債務問題憂慮。彭博社向15名本港及內地分析師、基金經理進行調查，9名受訪者認為內房最壞時刻仍未過去，不過基於目前估值廉宜和期待政策扶助房地產，受訪者看好港股至年底或有15%升幅。

是次調查當中，有四成受訪者認為內房問題是中國股票在第四季的最大風險，有兩成受訪者認為是地緣緊張局勢風險，13%受訪者則認為是資本外流。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，房地產問題獲妥善處理前，股市情緒不太可能出現實質復蘇。

受訪者看好港股今年內升15%

不過，因為估值低殘，以及期待近期政策支持內地樓市，投資者對後市感到樂觀。綜合受訪者預測，恒指今年內反彈可望至20,500點，較上周五收市有約15%上升空間，另預料滬深300指數可升至4100點，上升空間達11%。

調查顯示，約有七成計劃在第四季加倉港股或A股，逾半受訪者視股份為當前最佳投資選項，較現金及大宗商品為佳。

有譜投資基金經理朱厚中指出，目前以A股為代表的人民幣資產已經相當廉宜，對於外資而言賣出A股是在釋放避險情緒或為表政治正確，但認為絕對不是理智的投資行為。

恒指夜期港股ADR指數齊跌

上周五美股拖累，恒指夜期跌0.68%或121點，收報17,768點，低水42點，港股ADR指數跌0.8%，收報17,668點。小米（1810）ADR折合報12.08港元，較港股低收2.14%，長和（0001）ADR折合報41.27港元，較港股低收1.5%。