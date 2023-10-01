小米港業務次季收入增逾15%

相對小米集團第二季收入按季升13.2%，期內香港表現優於整體。林世偉指出，該行在年中曾調整香港貨品價格，收窄與內地的價差，帶動本地銷量改善，部分產品一度缺貨。他又稱，今年第二季香港智能手機部分收入升幅有9%，非智能手機部分增長31%，最快第四季或明年首季將小米電視引入香港。

小米今年上半年經調整淨利潤按年增長七成，林世偉認為，是執行「高端化戰略」的成果，稱香港擁豐富高端客戶群，而集團亦重視香港市場的需求。他補充，港府派發消費券，刺激了小米去年銷量，旺角門市單日銷售額更一度破200萬元，惟料政府未必再派消費券，多少反映本地零售市道已見復蘇。

研在港再開新門店

小米之家旺角創興廣場店升級後重新營業，林世偉指該店自開業以來，一直是中國內地以外全年總營業額最高的小米之家。

東亞地區部總經理李剛健表示，目前本港門市周轉快，經營狀態良好，公司正研究地點開設新門店，屬意人流旺區，但香港租金高昂，若集團開店，意味已衡量好成本等因素。

他又預期，雙十一等活動有望刺激下季業績，屆時會在線上、線下為暢銷產品促銷。