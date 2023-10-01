歐盟查華電動車 德法嚴重分歧

明報記者 鄭智文

綜合報道：《POLITICO》、路透社、彭博、CNBC、《金融時報》

馮德萊恩於9月13日表示，全球市場正充斥廉價的中國電動車，並宣布歐盟正調查中國的電動車補貼，暗示將有行動跟進，強調「歐洲接受競爭（competition），不接受『逐底競賽』（a race to the bottom）」。歐盟委員會有長達13個月時間，評估是否對中國電動車提高進口稅至現時標準10%以上。外媒形容，今次是歐盟自十年前指控中國補貼太陽能板傾銷以來，最高調的一次。

歐盟中國商會知悉馮德萊恩言論，隨即表示對歐委會決定高度關切和反對，敦促歐方客觀看待中國電動車產業發展。歐洲議會最大黨歐洲人民黨主席Manfred Weber指出，不想看到中國電動車受惠於歐洲的氣候政策，「我們要發起貿易防禦，避免另一場太陽能板（傾銷）攻勢。」

受指控影響，當日不少內地汽車股股價受挫，比亞迪（1211）、小鵬汽車（9868）挫2.5%至2.7%，蔚來（9866）回吐近1%。

法歐洲事務部：歡迎反補貼調查

縱使馮德萊恩的言論似為歐洲捍衛利益，不過同為歐盟龍頭的法國和德國卻同牀異夢。法國歐洲事務部長Laurence Boon發聲明，表示歡迎歐盟的反補貼調查，認為保護歐盟市場很重要，不應讓市場被受補貼的電動車淹沒，威脅區內企業，好比昔日的太陽能板。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在論壇上明言，德國車廠「害怕」會因歐盟今次徵稅而被中國報復。他指出，法國致力促使今次歐盟的指控，但比起德國，法國車廠較少出口汽車到中國，一旦中國與歐盟因此針鋒相對，法國受損會較小，「要將所有相異的觀點放在一起，是非常、非常困難的。」

德經濟部長：法車廠較少出口到華

《Politico》引述德國大型車廠的說客指出，法國廠商支持歐盟實施貿易措施，不止針對中國，還針對其德國的對手。

德國總理朔爾茨的歐盟金融政策顧問Jörg Kukies認同歐盟的反補貼調查，只是強調調查必須遵守「非常高的標準」，「你不可以只說他們（中國人）在做這事，所以我們設置貿易措施。」

馮德萊恩發言後，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）預告訪華時，說「我們想保持對話開放，以達到『去風險化』（de-risk），而非『脫鈎』（decouple）。」日前東布羅夫斯基斯在清華大學演講，指歐中合作仍然是必要的，又稱目前大家處於十字路口，要不走向基於開放、公平貿易、投資等的共同受惠關係，要不走向逐漸分隔雙方的道路，令人民及經濟都少了機會。

然而，中國商務部長王文濤與東布羅夫斯基斯會晤時，雖指中方高度重視中歐經貿關係，但就反補貼調查表達嚴正關切和強烈不滿，形容為「貿易保護主義行為」，將影響中歐綠色合作與全球汽車產業鏈供應鏈穩定，希望歐方與中方磋商，以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易摩擦。

倘限中國電動車 或礙轉用潔淨能源車

智庫Bruegel分析師Simone Tagliapietra預料，可能最後歐盟的政策會行得通，但同時一定要與活躍的工業政策並行，確保歐盟工業及時發展競爭力，「這是漫長旅程的開端。」

歐盟近年希望極力紓緩氣候變化，今年3月更通過法例，2035年起禁售新的燃油車，故現時不斷推動司機轉用潔淨能源汽車，但區內出現不少困難，尤其基層未必負擔到換車費用，現在若有意限制中國廉價電動車，則使實行氣候政策起來雪上加霜。

雖然中國對電動車買家的補貼計劃已於去年底到期，但買家今年依然獲豁免購置稅，早前內地政府更公布了最新稅收減免政策，至2027年才到期，總值5200億元人民幣。如何一邊保護氣候，一邊保護歐洲區內的電動車產業鏈，又不使歐中關係惡化，將成歐委會未來的難題。

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