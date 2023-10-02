內地財新製造業PMI回落 遜預期 9月服務業景氣降 就業市場壓力仍大

明報記者 江陵凱

兩者數值按月下跌，亦拖累財新中國綜合PMI下降0.8個百分點至50.9，為年內最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業及服務業景氣度均於擴張區下降，形容經濟恢復基礎仍不穩固、國內需求依然不足，外部不確定因素依然較多，就業市場壓力仍偏大。

財新：經濟恢復基礎仍不穩固

9月份，製造業生產連續兩個月錄得增長，增速為4個月以來的高位，有部分企業提及8月極端高溫而臨時停產，帶動9月份產量相對上升；惟財新指出，用工量於月內略跌，投入成本上漲速度為8個月以來最快，令企業採取削減成本措施。另外，財新指月內中國部分地區受惡劣天氣影響，令交付時間整體略為延長。

而財新新訂單指數及生產指數均高於50盛衰分界線上，新訂單總量連續兩個月錄得溫和升幅，增幅與8月相若，主要受惠於內需改善，抵消了海外訂單的進一步收縮；新出口訂單量略跌，惟跌幅已是3個月內最小。報告亦提及，業界對未來一年生產前景持增長預期，但樂觀度下滑至12個月來最低，主要受全球經濟低迷拖累整體增長預期。

服務業方面，增長動力進一步減弱，分項數據看，服務業經營活動指數及新訂單量指數均錄得年內低。雖受惠於國外訪客增加，令海外訂單略升；惟服務業用工增速普遍放緩，用工量僅略有增加。而業界整體樂觀度微降至10個月低位，部分企業擔心市况轉弱影響銷售。

大型企業與中小企復蘇速度不平衡

另外，財新有關走勢顯然與官方周末公布的製造業數據不一致，中國官方周六公布製造業PMI為50.2 ，為3月以來首次回到 50 以上的擴張區間，較8月回升 0.5，亦略高於市場預期的50.1，惟財新製造業PMI則較8月下跌（見圖）。

彭博經濟研究指出，財新製造業PMI數據與官方數據不一致，反映大型企業與中小企復蘇速度不平衡，官方數據顯示9月份中小企業連續6個月於收縮區間，而於就業分項指數亦在8月份，從擴張區間跌入收縮區間。