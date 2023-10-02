moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中指院：9月新建房價扭跌轉升

【明報專訊】內房利好政策密密出台，加上近期開發商積極利用政策窗口期，以及「金九銀十」季節性的影響下，9月份新建房屋價格扭跌轉升。中指研究院發表報告稱，根據中國房地產指數系統百城的價格指數顯示，9月份新建住宅平均價格為每平方米1.62萬元（人民幣，下同），按月升0.05%，扭轉7月份及8月份的跌勢，按年跌幅亦收窄至0.1%。

供應增加令二手房價受壓

同時，內地新建房按月錄得跌幅的城市數量則回落至30個。總結第三季，新建房屋平均價格季內升0.03%，較第二季度的升幅擴大0.02個百分點。

中指表示，受「認房不認貸」政策落地帶動，再加上政府放寬房屋限售，重點城市二手房屋的掛牌量增長顯著，供應增加令9月百城二手房價格走勢受壓。月內百城二手房屋平均價格為每平方米1.55萬元，跌幅較8月擴大0.06個百分點，連續17個月錄得跌幅，按季跌0.44%，按年跌幅亦擴大至2.59%。

二手房屋價格按月錄得跌幅的城市數量增至99個，為連續4個月有超過90個城市錄得按月跌幅。數據指出，百城二手房屋平均價格第三季累跌1.21%，跌幅較第二季擴大0.57個百分點。

而整體內房市場依然疲弱。中指於上周六（30日）公布的研究指出，排名首一百的內地房商總銷售額為4.8萬億元，按年跌10.3%，跌幅亦較8月擴大1.7個百分點。

中指建議，於需求方面，下調核心城市的首付比例、降低房貸利率、減免交易稅費，以及優化一線城市的郊區和核心二線城市的主城區的限購政策。

至於供給方面，中指建議部分城市推出企業紓困措施以緩解開發商經營壓力，又指若政策優化到位，第四季度核心城市的內房市場可望企穩，而二線和三四線城市市場的復蘇則需更長時間。