美兩院死線前通過臨時撥款 暫避停擺

拜登：法案避免一場不必要危機

法案首先在眾議院以335票贊成、91票反對通過，隨後提交參議院表決，以88票對9票通過。法案為期45天，令政府能在現開支水平上運作至11月17日。法案保留了自然災害開支，卻剔除了此前提出一筆60億美元援助烏克蘭資金。

美國總統拜登周末深夜簽署了該法案，拜登稱該法案的簽署避免了一場不必要的危機。若聯邦政府被關閉，將影響到在政府工作的400萬名僱員無法獲得薪金，還將關閉一系列聯邦政府服務，從國家公園到金融監管機構的營運。

美國民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票後稱，避免政府關閉唯一解決辦法是兩黨合作，很高興眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）聽取了民主黨的意見。但此次通過的法案中排除了對烏克蘭的援助。拜登回應時強調在任何情况下，都不能允許美國對烏克蘭的支持中斷，他補充指，麥卡錫已承諾通過一項單獨的烏克蘭援助計劃。

由於是次臨時撥備有效期僅45天，意味11月17日前若未能通過全年性撥款法案，聯邦政府將再度面臨停擺危機。主要評級機構穆迪早前曾警告稱，若聯邦政府陷入停擺，將可能損害美國的信用評級。

美政府自1981年開始曾停擺十次，對上一次是特朗普任內的2018年12月21日、長達34天才結束，打破歷來紀錄。