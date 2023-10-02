翠擁華庭3房960萬元沽 勁賺550萬

翠擁華庭9月份共錄4宗二手成交。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，屋苑新錄15座低層C室成交，實用面積927方呎，屬3房1套間隔，原業主以約990萬元放盤，累減30萬元或3%，新近以960萬元將單位易手、實呎10,356元。原業主於2005年以410萬元購入單位，持貨18年，帳面獲利約550萬元，單位期內升值約1.3倍。

翠林閣3房售660萬 獲利460萬

新界區另有翠林閣3房戶勁賺「4球」個案。美聯分行首席高級營業經理周南輝表示，成交為2座高層A室，實用面積621方呎，屬3房1套間隔，單位早前以690萬元放盤，獲區內家庭客睇樓3次，累減30萬元或4.3%，以660萬元成交，實呎約10,628元。

上述單位原業主於2005年5月以200萬元購入上址，持貨18年，帳面獲利460萬元，單位期內升值2.3倍。

至於9月份沙田市中心及河畔區共錄得10宗二手成交。美聯首席助理聯席董事林靖如稱，新錄大圍車公廟站溱岸8號高層3房成交，為1座高層G室，屬實用743方呎3房1套戶，業主早前以1300萬元放盤，買賣雙方經過兩輪議價後，累減20萬元或1.5%，以1280萬元成交，折合實呎17,227元。

林補充，上述同類單位普遍叫價為1100萬至1200萬元，是次成交價稍微高於市價，惟屋苑二手交投量不多，9月份僅錄得兩宗成交。

上述單位原業主2014年966萬元購入上址，持貨9年，帳面獲利314萬元，單位期內升33%。