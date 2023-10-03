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鍾絳虹料新股凍資王成絕響 FINI下月啟用 發行人分股後中介才須繳款

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）全新的首次公開招股結算平台FINI將於下月22日啟用，將新股定價至上市掛牌的時間，由5個營業日（即T+5），縮短至兩個營業日（T+2）同時，卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹更表示，FINI推出後，將會在分派股份後才向中介收取認購金額，故理論上整個新股認購過程已再沒有大額資金遭「凍結」，新股「凍資王」將成絕響。

明報記者

鍾絳虹接受本報專訪時解釋，現時新股發行人會在招股截止認購日中午收齊所有認購金額，即散戶認購多少股份，要全數預付認購金額予券商或銀行等。但FINI推出後，發行人將在分股後才收取認購金額， 一般來說將在截止招股的翌日上午定價、中午分股抽籤，同日下午通知中介其客戶成功認購數目，並由中央結算向中介收取相關認購金額，並不用退款，整個認購過程理論上沒有大規模認購資金遭凍結，日後亦再不會因凍資金額過多而影響銀行體系。

散戶是否須先付款視乎中介

不過，在新安排下，散戶又是否在分股前不用「真金白銀」預付認購金額？據她了解，每家中介機構做法不同，視乎客戶與中介之間的安排。至於孖展客，她指出，表面上，因FINI是在分股後發行人才收取認購金額，理論上投資者不用借孖展，但實際上，仍要視乎中介的內部風險管理，因為涉大手認購，若不借孖展預付認購金額，萬一分派時分多了股，客戶未必有足夠資金應付，因此建議孖展客提前向其中介查詢相關做法。她估計，有些中介或不用客戶孖展借足全額，因為目前是高息環境。另外，認購新股現時中介一般要收取費用，FINI推出後中介費用是否增加，就視乎個別券商或銀行安排。

eIPO入飛客仍須全數預付

認購新股除了可透過中介外，還可透過電子方式（eIPO）認購。她指，eIPO是實名持股戶口，現時散戶需要在截止招股日中午12時前全數預付認購金額，FINI推出後將與現行安排一樣，未能成功認購的部分，過戶處將代表企業向投資者退款。eIPO一向不設中介收費，FINI推出後亦如是。

鍾絳虹又指，FINI可望杜絕重複認購，因為現時透過中介渠道認購新股，中介只需提供客戶識別碼，但FINI後，中介必須提供客戶身分證或護照號碼，故散戶不能再透過多家券商認購新股。由於過戶處在後期亦會將中介及eIPO渠道合併處理重複認購，散戶亦再不可同時透過券商及eIPO認購新股。由於預期重複認購大幅減少，她相信未來新股認購人數，很難超越以往水平。