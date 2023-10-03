世銀降中國明年GDP預測 由增長4.8%降至4.4%

東亞發展中經濟體受累高息

世銀稱，東亞及太平洋地區發展中經濟體目前受制於利率居高不下，全球需求低迷導致貿易受壓。今年對該地區的經濟增長預測將高於所有其他新興市場的平均增長預測，但較之前則稍有下修。世銀最新預測今年該地區經濟增速為5%，略低於之前預測的5.1%，並將2024年經濟增速預測下調0.3個百分點至4.5%。

報告顯示，下調整體區域經濟增速預測的部分原因是中國經濟仍面臨下行壓力。世銀維持中國2023年經濟增速5.1%的預測，但將明年中國經濟增速由先前預測的4.8%向下修訂至4.4%。拖累中國經濟增長的主因是消費者信心低迷、房地產困境、企業及地方政府債務增加等內部因素。相較之下，該地區其他經濟體的經濟發展壓力主要受外部因素影響，如全球經濟增速放緩及金融狀况收緊。

世界銀行表示，過去10年，服務業已成為東亞及太平洋勞動生產力整體成長的核心產業，而數字技術的傳播和服務業的改革也在改善該地區的經濟表現。到2024年，隨着全球經濟改善並恢復外國對該地區製成品和大宗商品的需求，東亞及太平洋地區除中國外的其他國家的經濟增速預計將略有提高。未來，該地區可能面臨的經濟下行風險可能有全球經濟增長放緩、金融緊縮，地緣政治緊張局勢及自然災害等。