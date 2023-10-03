moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

邦德梁江：高息環境持續 恒指或下試16000點

【明報專訊】恒指上周四低見17,352點，屬今年以來低位，即使周五反彈436點或2.51%，收報17,809點，但全周仍下跌247點或1.37%，今期封面故事專訪邦德資產管理首席投資主管梁江分析最新形勢。梁江認為，由於本港高息環境持續，而內地房地產及地方債問題亦需要更多時間才可解決，加上其他不利因素，恒指在10月料仍未擺脫弱勢，有可能下試16,000點至17,000點，因此旗下基金已沽空指數期貨來對冲股票組合潛在下跌風險，淨長倉降至約20%，屬多年以來低位。

明報記者 葉創成

去年3月以來美國聯儲局大幅加息，聯邦基金利率上端於7月已升至5.5厘（見圖1），邦德資產管理梁江分析，雖然當局在9月暫停加息，但由於白宮近月需要就新冠疫情期間所發行的巨額國債再融資，即發行新債還舊債，這亦導致不同年期國債孳息率全面上升，當中，10年期國債孳息率上周便已升穿4.5厘此心理關口，周四高見4.6861厘，周五收報4.5711厘（見圖2），他估計該息率將進一步升至4.75厘附近，變相繼續抽緊全球流動性。

由於本港採用聯繫匯率，在目前美息高企的情况下，港息跟升的壓力十分大，當中，由隔夜至一年期本港銀行同業拆息（HIBOR）近日均破位而上，例如隔夜HIBOR上周五報5.6729厘，已高於2008年金融海嘯前水平（見圖3）。

九七高息壓垮股樓 宜引以為戒

梁江提到，在1997年至1998年亞洲金融風暴期間，隔夜HIBOR曾高企於20厘以上，拖累本港股市及樓市急跌；他強調，雖然目前聯匯機制已有所改善，隔夜HIBOR不易重返當年高位，但必須警惕隔夜HIBOR若維持在高位，對風險資產所帶來的壓力：「HIBOR是一個非常重要的融資指標，HIBOR高企實際上便是反映流動性緊張，這對風險資產的壓力是毫無疑問的，例如現在HIBOR已經去到5厘以上，對股市的壓力明顯非常大」。

值得注意的是，本港政府上周四公布新一批綠色零售債券（4273）初步認購數據，認購金額較去年綠債減少7.3%至302億元，可見HIBOR高企所反映的本港金融市場流動性緊張，不止拖累股市，對投資風險低的政府債券也已經帶來影響。

全球10月屢現股災 須提高警覺

除了上述息率高企的因素外，梁江列出其他三大理由，料恒指10月或下試16,000點至17,000點：「首先，從時間點判斷，過去數十年每年秋季、即9月及10月都是股票市場表現比較差的時間，股災很多時候都是這兩個月出現，不止是中國股市、全球股市也是這樣，屬季節性因素（seasonality）；第二，現在投資者比較擔心的還是中國房地產及地方政府債務問題，我的感覺是，在今年底之前中央政府會就此有政策出台（見配稿），否則今年底銀行在會計帳目上便會出現較多壞帳，至於具體時間點，愈接近今年底，出手的機會便愈大，有可能是11月、也可能是12月，但在10月的時候做這些大動作的機率相對低；第三，從技術分析來講，如果我們判斷正確的話，恒指在10月料會慢慢向下走，當恒指跌穿17,000點後，相對強弱指數（Relative Strength Index、RSI）會逼近30，醞釀超賣反彈」。

梁江提及港股過去在10月曾出現不少股災，而記者翻查彭博數據，恒指在1987年10月大跌1703點或43.2%，在1997年10月亦急挫4425點或29.41%，均應驗了「十月股災」。回顧2018年中美貿易戰以來，雖然恒指過去5年10月「三升兩跌」，但在2018年及去年均大跌10%或以上（見圖4），由此可見投資者在今年10月須提高警覺。

旗下中國股票基金現淨長倉僅20%

由於預測恒指在10月仍會下跌，梁江透露，旗下中國股票基金目前的長倉佔資產總值的比例約80%，其餘約20%為現金，另亦持有約60%指數期貨淡倉，因此組合淨長倉僅約20%，他表示：「自從邦德資產管理在2006年成立以來，中國股票基金的淨長倉目前是接近最低的，這樣的好處是，即使大市下跌，只要我們選股得宜取得超額回報（alpha），長倉表現比短倉好，基金資產總值仍可上升」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]