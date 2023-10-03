moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

精選5中資股 迎第四季波動市

【明報專訊】邦德資產管理首席投資主管梁江在上文預測，恒指在10月有機會下試16000點至17000點，故此旗下「邦德中國基石基金」已沽空指數期貨來對冲股票組合潛在下跌風險，淨長倉降至約20%，跟着他會介紹在市場如此不明朗的情况下，該基金仍重倉持有聯想集團（0992）、工業富聯（滬：601138）、匯川技術（深：300124）、寧德時代（深：300750）及粵高速（深：000429）的投資亮點。

邦德資產管理梁江表示，他將會從分享該行現時投資中國股票的四大方向，藉此介紹旗下基金重倉持股，第一個投資方向是重視股權自由現金流（Free Cash Flow to Equity、FCFE），故認為中國收費公路股有投資價值。

梁江表示：「談到FCFE的話，目前中國股票有一個行業是非常強的，那就是收費公路，目前收費公路股佔我們基金資產值的比例也相當高，主要是A股上市的收費公路股，例如股息率逾5厘的粵高速，在內地現時利率相當低的情况下，它明顯是有吸引力、可吸引資金追捧的，股價在9月便逆市向好（見圖）」。

聯想與工業富聯屬硬科技孖寶

至於目前梁江在中國股市的第二個投資方向是「硬科技」，旗下基金亦持有工業富聯及匯川技術，而且它們的自由現金流收益率（FCFE Yield、即股權自由現金流除市值）亦高達雙位數，也符合上述第一個投資方向，他首先分析聯想的基本面：「我們早前到台灣進行調研，相信全球個人電腦市場將回暖，而且目前聯想估值很便宜，自由現金流收益率逾15%」。

聯想早於1994年已來港上市，相信不少讀者對它頗熟悉，而梁江另一隻看好的硬科技股工業富聯亦頗有來頭，它又為稱為富士康工業互聯網，是台灣鴻海集團（台：2317）旗下子公司，也是Nvidia（美：NVDA）旗下圖型處理器（Graphics Processing Unit、GPU）的製造商和人工智能伺服器的供應商，梁江分析：「工業富聯的其中一項業務是人工智能伺服器，這明顯是增長型的區域，而且它不少訂單來自Nvidia，未來業務繼續增長可期」。他續說，工業富聯現時自由現金流收益率亦高達10%，估值有吸引力。

匯川工業自動化領先企業

至於梁江在中國股市的第三個投資方向，則是工業自動化，匯川技術是此主題的表表者，集團業務涉及能源、工業機器人、智能電梯、工業互聯網及新能源汽車等廣泛工業領域。

根據梁江的分析，中國每年有近200萬名工程師大學生畢業，相等於歐洲及美國總和，具備此人才紅利，在發展製造業上具備全球競爭優勢，例如匯川在因應工業應用場景設計軟件方面做得非常好，技術進步很快，在上述工業領域已經搶走日本企業及德國西門子等外資不少訂單，實現入口產品替代（Import substitute）。

梁江透露，第四個投資方向是電動車，當中，看好電動車電池龍頭股寧德時代，原因是電動車近一半生產成本來自電池，而寧德電池不論在中國及全球電動車電池市場均佔有最大市場份額。

寧德電池具全球競爭力

歐盟高級官員上月中宣布將對中國電動汽車補貼展開調查，而美國汽車工人聯合會（UAW）在密歇根州發動罷工規模愈鬧愈大之際，美國汽車巨頭福特（美：F）上周突然宣布，暫停與寧德時代合資在密歇根州投資35億美元的電池廠建設計劃，令人擔心中國電動車及電池企業在歐洲及美國拓展計劃受挫，但梁江認為對此不須過分憂慮，料有關企業可以妥善應對。

梁江表示：「首先我們要評估的是，全球是不是繼續需要電動車？這答案顯然，世界需要價格便宜、可信賴的電動車，我覺得這才是真理。目前中國電動車企業不論在生產能力、價格、良品率等方面均較歐美同業有競爭優勢，整體產業鏈亦很完善，這樣的話，中國電動車企業到歐美設廠生產，為當地帶來資金、技術及就業機會，長遠應該是會受到歡迎的。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]