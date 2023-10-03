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張兆聰：通脹受控 黃金分段買

【明報專訊】美股上周下跌，周五嘗試反彈但出現明顯阻力，納指100指數期貨15,000點得而復失。大背景是長債息失控式上升，10年期債息一度升破4.6厘，20年長債更曾突破5厘。與此同時，歐美通脹都明顯受控。金價和金礦股短期有壓力，但也會是等低位買入，補捉中長線升浪的機會。

美股近期比較反覆，好淡雙方都頗積極，經常看到美股期貨即市上衝下洗。上周五美股市前公布了個人消費支出物價指數（PCE）數字，8月核心PCE按年升3.9％，低於7月經修正後4.3％的升幅，且創2020年底最小成長幅度。按月增長率為0.1％，也略低於市場預期的0.2％。納指期貨立即升幅擴大至超過1%，一度升破15,000點關口。當大家以為調整完成，好友能借通脹受控、利率見頂而發力時，結果再度衝高回落，一度倒跌至14,800點邊緣，尾市才勉強收升。

債息走高乃技術因素

近期歐美都看到通脹問題已經受控，歐元區8月份通脹由5.2%下降至4.3%，低於預期的4.5%。核心通脹由5.3%下降至4.5%，低於預期的4.8%。但債息依然繼續走高，涉及一些技術因素。上期已經談過，包括一方面是美國經濟數據沒有顯示有衰退的迹象，長短債息倒掛並不合理，或至少幅度有收窄的必要，這也是債市資金正在做的操作。第二，拜登政府採取瘋狂的擴張財政政策。另一導火線是油價受沙特減產而急升，令資金更加積極沽空長債。

市場對明年美經濟企業盈利未有共識

美國對冲基金大鱷阿克曼（Bill Ackman）認為10年期債息很快會見5厘，摩通CEO戴蒙認為聯儲局可能會加息至7厘。但長債息短期技術走勢已非常極端，是有回調的需要。長短息差距收窄了不少，即使未完成，但炒作動力會逐漸減弱。這可能為美股提供抗跌力。

但美股現在的焦點並非通脹、債息、利率，而是市場對於2024年經濟、企業盈利前景難有確切看法。此外，9月份基金經理已全面入市，可能是受美股動力引誘，可能是臨近年底追回報。但對冲基金大舉沽空下，股市高位受阻，究竟長倉基金會減持、維持不變還是乘低買入，是美股走向的決定因素。以指數僅反覆來看，長倉並未加入沽售。傳統上美股第四季度例升，大致上乘低買入不會太錯。

假設債息升浪若非到了後段，也是處於中後段，短期金價再受壓會是一個買入的機會，以成本來看，金價每盎司1800美元以下是分段向下買入的位置。金價今年不怎麼受利率影響，第二、三季度一直在1900美元至2000美元徘徊。央行不斷增持、擔心華府財政都是一些支持金價的因素，及至近期債息失控才展開跌浪。

可留意金礦股ETF強勢金礦股

金價上周破位向下，目前並非入市的好時機，宜待沽壓進一步被消化、跌勢放緩才考慮。中線來看，始終通脹已受控，油價對通脹的影響不如以往般大，加上債息抽升過後，金價跌至更吸引水平，而2024年減息仍是市場和聯儲局的共息，問題只是時間點和幅度。第四季在金價低於1800美元入市，中線勝算頗高。買金是一個選擇，但幅度相對較小，金礦股ETF（GDX）或個別強勢金礦股，潛在升幅會較大。

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[張兆聰 放眼全球]